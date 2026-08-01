Eva Carreño, mejor amiga de Carmina Ordóñez, rompe su silencio 22 años después: «Hay cosas extrañas que no me cuadran»

Han pasado 22 años desde la muerte de Carmina Ordóñez, pero las incógnitas que rodean sus últimas horas siguen muy presentes. La que fuera uno de los grandes iconos de la crónica social española falleció con tan solo 49 años, dejando tras de sí una historia marcada por el apellido Ordóñez, su matrimonio con Paquirri y una vida que siempre caminó entre el glamour y la polémica. El paso del tiempo no ha conseguido apagar el interés por aquel episodio y, ahora, una de las personas que mejor la conoció ha decidido volver a hablar.

Madre de Fran Rivera, Cayetano Rivera y Julián Contreras, Carmina pertenecía a una de las dinastías más importantes del mundo del toro. Hija del legendario Antonio Ordóñez, su vida ocupó durante años las portadas de las revistas del corazón. Su separación de Paquirri y el posterior matrimonio del torero con Isabel Pantoja marcaron una etapa que sigue siendo objeto de análisis. De hecho, hace solo unas semanas, Teresa Rivera, hermana del diestro, aseguraba que Paquirri llegó a arrepentirse de aquella ruptura.

Con el paso de los años se han conocido muchos episodios sobre los problemas personales que atravesó Carmina Ordóñez. Sin embargo, las circunstancias de su fallecimiento continúan generando interrogantes. En una entrevista concedida al programa Fiesta, Eva Carreño, amiga íntima y asistente personal de la socialité, además de la persona que encontró su cuerpo sin vida en la bañera, ha recordado aquella noche con visible emoción. Lo ha hecho dejando una frase que no ha pasado desapercibida: «Hay cosas extrañas que no me cuadran». Una afirmación que acompañó de otra todavía más contundente: «Indudablemente había más personas en la casa».

A continuación, Eva Carreño compartió un relato que vuelve a situar el foco sobre las últimas horas de Carmina Ordóñez. «Hubo omisión de socorro, ahí había gente, yo sé quiénes estaban esa noche allí. Yo esa noche recibí mensajes de ella diciéndome: ‘Estoy con mengano, estoy con fulano’, y tenía también un audio de ella diciéndome ‘Eva, qué mala eres que no has venido’. Era muy raro que la bañera estuviera llena. Carmen nunca ponía el tapón a la bañera y estaba a la mitad de agua, si hubieran pasado cuatro horas cayendo agua, la bañera habría rebosado y no es el caso», aseguró durante la entrevista.

La amiga de Carmina también quiso alejarse del misterio para recordar cómo era realmente la mujer que conoció lejos de los focos. Según explicó, la hija de Antonio Ordóñez convivía con una profunda sensación de soledad que marcó buena parte de sus últimos años. «Su mayor miedo era la soledad. Carmen no podía estar sola. Yo prácticamente vivía con ella, cuando yo no podía estar, se metían allí en su casa los palmeros, pero Carmen estaba muy sola. Sus hijos no la entendieron, la entendieron después de su muerte, con el tiempo. Ella siempre decía que iba a morir antes de los 50, que quería morirse joven porque quería morirse guapa. En ese momento ella se sentía bien, ella no tenía ninguna gana de morir, estaba en un buen momento de su vida», relató.

La conversación terminó con uno de los momentos más tensos de la noche. Desde el plató lanzaron una pregunta directa a Eva Carreño: «Eva, ¿a quién tienes miedo?». Una cuestión que volvió a poner sobre la mesa un asunto que, más de dos décadas después, continúa despertando interés y alimentando todo tipo de teorías alrededor de la muerte de Carmina Ordóñez.

Años después, la figura de Carmina Ordóñez sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria de la crónica social española.