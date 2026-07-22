Así era la casa de Carmina Ordóñez en Sevilla en la que vivió junto a algunos de sus grandes amores
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- Rocío Álvarez
- Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.
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Mañana se cumplen 22 años de la muerte de Carmina Ordóñez, una de las mujeres más icónicas de la crónica social española, cuya vida estuvo marcada por el glamour, el carácter y una personalidad imposible de olvidar. En Sevilla encontró uno de sus refugios más personales, una casa en la que vivió junto a algunos de sus grandes amores y que reflejaba a la perfección su manera de entender la vida. Entre sus paredes quedaron estampados sus gustos decorativos: sofás de rayas, grandes chandeliers, muebles clásicos y una mezcla de elegancia y esencia andaluza que definía cada estancia.
Una casa que llevaba la esencia de Carmina Ordóñez
Hablar de Carmina Ordóñez es hablar de una figura que trascendió los límites de la televisión y las revistas para convertirse en uno de los grandes personajes populares de España. Su manera de vestir, su personalidad arrolladora y su particular forma de vivir despertaron siempre una enorme fascinación. Esa misma esencia quedaba reflejada en su casa de Sevilla, un espacio que funcionaba como una extensión de ella misma.
La vivienda, situada en la capital hispalense durante los años 80, reunía muchos de los elementos que definían su universo personal: ambientes cálidos, muebles clásicos, estampados con presencia y una decoración pensada para recibir a familiares y amigos. Lejos de buscar una estética minimalista o fría, Carmina apostaba por espacios con alma, donde cada pieza tenía protagonismo.
Un salón con sofás de rayas que se convirtió en protagonista
Una de las estancias más recordadas de la casa era el salón, una habitación que concentraba buena parte del carácter decorativo de la vivienda. Los sofás de rayas eran una de sus grandes señas de identidad, aportando dinamismo y un aire elegante que rompía con la sobriedad de otros interiores más tradicionales.
El estampado de rayas, un recurso que ha vuelto con fuerza en las tendencias actuales de decoración, aportaba personalidad sin perder ese punto clásico que tanto gustaba a Carmina. Combinado con otros elementos ornamentales, creaba un ambiente acogedor y sofisticado, pensado para largas conversaciones y reuniones familiares.
El salón también destacaba por la presencia de una gran lámpara de techo, una pieza destinada a captar todas las miradas. Los grandes chandeliers, asociados históricamente a los interiores más señoriales, encajaban con la imagen que proyectaba la propia Carmina: una mezcla de elegancia, tradición y cierto gusto por el espectáculo.
Una decoración con inspiración andaluza y aire señorial
La vivienda sevillana reunía muchas características propias de las casas tradicionales andaluzas, con una apuesta clara por los espacios amplios y los elementos decorativos con presencia. En aquella época, las casas no buscaban la neutralidad que domina muchos interiores actuales, sino que mostraban la personalidad de quienes las habitaban.
En el hogar de Carmina Ordóñez había lugar para los tejidos estampados, los muebles de corte clásico y los detalles ornamentales que aportaban riqueza visual. La decoración no seguía una tendencia pasajera, sino que respondía a una forma de entender la casa como un escenario cotidiano donde la belleza tenía un papel fundamental.
Los tonos cálidos y la combinación de diferentes texturas ayudaban a crear una atmósfera confortable. Era una vivienda preparada para ser disfrutada, no sólo admirada, donde la estética convivía con la vida diaria.