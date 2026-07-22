Así es la casa de Cucurella en Londres: minimalista, con piscina climatizada y valorada en 6 millones de euros

Marc Cucurella atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva mientras continúa consolidando su vida familiar junto a Claudia Rodríguez y sus hijos en Londres. La pareja ha convertido la capital británica en su hogar desde que el futbolista fichó por el Chelsea y allí disfruta de una impresionante vivienda que destaca por su diseño contemporáneo, sus amplios espacios y unas prestaciones propias de una mansión de lujo. Situada en una de las áreas residenciales más cotizadas de la ciudad, la casa combina privacidad, confort y exclusividad, convirtiéndose en el refugio perfecto para una de las familias más mediáticas del fútbol español.

Una casa de lujo en el corazón del Londres más exclusivo

Desde su llegada al Chelsea en el verano de 2022, Marc Cucurella y Claudia Rodríguez establecieron su residencia en Londres, una ciudad donde viven numerosos futbolistas de la Premier League atraídos por la tranquilidad de sus barrios residenciales y la cercanía a los centros de entrenamiento de sus clubes.

Aunque la pareja nunca ha revelado la dirección exacta de su vivienda por motivos de seguridad, sí se sabe que se encuentra en una exclusiva zona residencial del oeste de Londres, una de las áreas preferidas por deportistas, empresarios y celebridades. Son barrios caracterizados por calles arboladas, viviendas unifamiliares de gran tamaño, colegios internacionales de prestigio, amplias zonas verdes y excelentes conexiones con el centro de la capital británica.

En este tipo de urbanizaciones no resulta extraño encontrar como vecinos a otros futbolistas del Chelsea o del Arsenal, además de empresarios y personalidades del mundo del espectáculo que buscan privacidad sin renunciar a estar a pocos minutos del corazón financiero y comercial de Londres.

Un diseño minimalista lleno de luz

Las imágenes compartidas por Claudia Rodríguez en redes sociales permiten descubrir una vivienda donde predomina un estilo contemporáneo y muy depurado. El blanco es el gran protagonista tanto en paredes como en mobiliario, creando espacios muy luminosos que se potencian gracias a enormes ventanales.

Uno de los elementos más llamativos son los techos abuhardillados con vigas vistas, que aportan personalidad a la vivienda y rompen con la estética completamente minimalista. Esta combinación entre arquitectura tradicional inglesa y decoración moderna consigue un resultado elegante sin resultar recargado.

La zona principal de la casa gira en torno a un amplio salón de concepto abierto conectado con la cocina y el comedor. Los muebles de líneas rectas, la ausencia de elementos decorativos innecesarios y los tonos neutros transmiten una sensación de amplitud y calma, mientras que la iluminación natural convierte cada estancia en un espacio especialmente acogedor.

La cocina sigue la misma línea estética, con grandes superficies de trabajo, mobiliario integrado y electrodomésticos ocultos para mantener la limpieza visual del conjunto.

Piscina climatizada y espacios pensados para el bienestar

Uno de los grandes lujos de la vivienda es su piscina interior climatizada, una característica poco habitual incluso dentro del mercado inmobiliario londinense debido al elevado coste que supone tanto su construcción como su mantenimiento.

A ello se suman diferentes zonas destinadas al descanso familiar, amplios dormitorios, baños de diseño contemporáneo y espacios exteriores perfectamente acondicionados para que los niños puedan jugar con total privacidad.

Vivir en una de las ciudades más caras de Europa

Londres continúa siendo uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos del mundo. Las viviendas unifamiliares de alto nivel en las zonas residenciales donde suelen instalarse los futbolistas de la Premier League pueden superar fácilmente los casi seis millones de euros, mientras que algunas propiedades alcanzan cifras muy superiores dependiendo de su tamaño, parcela y servicios.

Aunque no ha trascendido el importe exacto de la vivienda de Marc Cucurella, las características que se conocen, gran superficie, piscina climatizada, acabados de lujo y ubicación privilegiada, permiten situarla dentro del segmento más exclusivo del mercado londinense.