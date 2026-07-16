La impresionante casa de Ferran Torres en Gavá Mar: un refugio de lujo con piscina privada, gimnasio y máxima privacidad

Lejos del ruido mediático y de la presión que acompaña a la élite del fútbol, Ferran Torres ha encontrado en su casa de Gavà Mar el lugar perfecto para descansar y preparar cada temporada. El delantero del FC Barcelona vive en un chalet unifamiliar situado en una de las urbanizaciones más exclusivas del área metropolitana de Barcelona, un enclave conocido por su privacidad, su cercanía al mar y por concentrar algunas de las viviendas más espectaculares de deportistas y empresarios. La propiedad combina un diseño contemporáneo con amplios espacios exteriores y zonas pensadas para el bienestar, como gimnasio, sauna, piscina y un gran jardín, convirtiéndose en el escenario habitual de muchas de las imágenes que el futbolista comparte en sus redes sociales.

Un chalet en una de las zonas más exclusivas de Barcelona

La vivienda de Ferran Torres se encuentra en Gavà Mar, una de las áreas residenciales más cotizadas de la provincia de Barcelona. Situada a unos 20-25 minutos en coche del centro de la ciudad, esta urbanización destaca por sus calles tranquilas, las parcelas de gran tamaño y la proximidad tanto a la playa como al aeropuerto de El Prat, una combinación que la ha convertido desde hace años en uno de los lugares favoritos para futbolistas profesionales y otras personalidades que buscan discreción.

El delantero del Barça eligió este entorno para establecer su residencia tras su llegada al club azulgrana, encontrando un lugar donde alejarse de la exposición pública sin renunciar a la comodidad de estar perfectamente comunicado con la Ciudad Deportiva Joan Gamper y el centro de Barcelona.

Una vivienda moderna con dos plantas

La casa responde al estilo de las construcciones más recientes de Gavà Mar: un chalet unifamiliar de dos plantas con líneas rectas, grandes ventanales y una estética contemporánea donde predominan la madera y los tonos claros.

Uno de los elementos más característicos de la fachada es el revestimiento de listones de madera, un acabado que aporta calidez y personalidad al conjunto, además de reforzar esa imagen moderna que define toda la vivienda. Gracias a las fotografías que Ferran Torres ha compartido en sus redes sociales es posible apreciar una arquitectura muy abierta al exterior, diseñada para aprovechar al máximo la luz natural.

Piscina, jardín y barbacoa: el exterior donde pasa gran parte de su tiempo

Si hay un espacio que cobra protagonismo es la zona exterior. La parcela cuenta con un amplio jardín que rodea la vivienda y una gran piscina privada, uno de los rincones favoritos del futbolista durante los meses de buen tiempo.

El jardín también dispone de una zona de barbacoa pensada para reuniones con familiares y amigos, además de amplias áreas de césped donde también disfrutan sus perros, protagonistas habituales de las publicaciones del jugador. Todo el conjunto está concebido para ofrecer intimidad y comodidad sin necesidad de salir de casa.

Interiores minimalistas y muy luminosos

El interior mantiene la misma línea estética que el exterior. Predominan los colores blancos, la madera y una decoración muy contenida, donde cada estancia apuesta por la amplitud antes que por la acumulación de elementos decorativos.

El salón es uno de los espacios más llamativos. Cuenta con un gran sofá gris en forma de U colocado junto a un amplio ventanal que permite la entrada de abundante luz natural. Sobre una alfombra de tonos neutros destaca un curioso peluche gigante con forma de perro, un detalle que refleja la pasión del delantero por los animales.

Junto al salón se sitúan la cocina y el comedor, conectados mediante una puerta corredera. La cocina presenta un diseño moderno y minimalista, presidido por una gran isla central que sirve tanto como superficie de trabajo como espacio para comer de manera informal. Los acabados siguen la misma combinación de madera y blanco presente en el resto de la vivienda.

Gimnasio y sauna para mantenerse en forma

Como ocurre en muchas viviendas de deportistas profesionales, la casa incorpora espacios destinados al entrenamiento y la recuperación física.

Entre ellos destacan un gimnasio privado y una sauna, dos instalaciones que permiten al futbolista completar parte de su preparación física desde casa y favorecer la recuperación muscular tras entrenamientos y partidos. Estas zonas complementan el estilo de vida saludable que Ferran Torres mantiene durante toda la temporada.