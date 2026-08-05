La influencer Nicole Delgado tumba a Pablo Fernández: «Un hombre con barba es tan mujer como yo por la chapuza de Montero»

El plató de En boca de todos (Cuatro) se convirtió en el escenario de un acalorado debate político entre Nicole Delgado y Pablo Fernández, en el que el portavoz de Podemos acabó K.O. tras recibir una réplica que lo dejó mudo. La influencer estalló cuando el colaborador del programa de Nacho Abad le dijo que «tiene derechos gracias a Irene Montero y a la Ley Trans».

Nicole Delgado intervino en el programa de Cuatro después de publicar un vídeo de gran repercusión en el que critica el discurso de Irene Montero respecto a la invasión de inmigrantes ilegales marroquíes en Ceuta. En su reflexión a cámara, la influencer se mostró contundente contra el «sensacionalismo» que la ex ministra de Igualdad utiliza «para invalidar cualquier tipo de argumento» diferente al suyo, sensacionalismo que utiliza para tachar de «racistas e inhumanas» opiniones que no le dan la razón.

«Entran 40.000 personas sin ningún tipo de educación ni de campaña de integración social con Occidente. Que no conocen nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras libertades, nuestros derechos -sólo los que ellos reclaman, pero no los que están obligados a respetar-«, comenzó diciendo en el vídeo que corrió como la pólvora por redes sociales.

Además, Nicole Delgado se refirió al término «ilegal», en relación a los inmigrantes: «Entran por una puñetera frontera atentando contra algo tan legítimo como es el Estado soberano. Y todavía dicen que no son delincuentes. En el momento que cruzas una frontera [sin papeles], ya eres delincuente, así que sí, son 40.000 delincuentes con el mismo delito».

Tras esa introducción, la influencer se refirió a Irene Montero y su reacción a la avalancha de inmigrantes marroquíes en Ceuta. «Y coge el mínimo clip, la mamarracha, para generar ese sensacionalismo, para invalidar cualquier tipo de argumento, porque si no te tachan de racista. ‘¿Cómo eres tan inhumana de ir en contra de una pequeña niña que está cruzando una frontera?’ [dice]. ¿Pero quién coño le abrió las puertas para que esa niña se pusiera en riesgo, con el beneplácito de sus padres?», pronunció.

Nicole Delgado puso en duda en ese vídeo que «en tres meses en este país estén lo suficientemente adaptadas para convivir con nosotros» personas que «vienen de países donde se condena con pena de cárcel, y hasta de muerte, a personas homosexuales y transexuales, países donde no hay leyes integrales de violencia de género para amparar a la mujer».

Por eso, añadió, le molesta tanto el «puñetero discurso de una ex ministra» que asegura que «a España le falta mucho por avanzar», cuando «fuimos de los primeros en apoyar el matrimonio igualitario, en convivencia con toda la sociedad, cuando este país decidió ser progresista hace años». Una postura, la de España, «que no vamos a ver en años luz en Marruecos», desarrolló.

«Pero, sin embargo, [según Irene Montero] el español sigue siendo machista, el español sigue siendo homófobo, el español sigue siendo tránsfobo. Y toda esta gente que viene de países donde, de manera sádica, se ejecuta a los homosexuales, está adaptada, son personas que vienen a un mundo mejor [en palabras de la ex ministra]. ¡Váyase usted a la mierda! Ya no me trago más el discurso progresista», sentenció.

La intervención de Nicole Delgado en En boca de todos se produjo tras la difusión de ese vídeo en el que manifestó su opinión sobre Irene Montero, un discurso que Pablo Fernández, portavoz de Podemos, echó en cara a la influencer con un argumento falso que ella misma le desmontó en directo.

«Esta persona tiene derechos gracias a Irene Montero y a la Ley Trans», afirmó el colaborador, que añadió que «las mujeres trans son mujeres» y calificó la transfobia como un delito de odio, como si se lo tuviera que recordar a la influencer.

Nicole Delgado lo tumbó con su respuesta. «Yo soy trans, y me parece una etiqueta que no permito al señor Pablo que me ponga, ni tampoco quiero que piense por mí», adelantó. «Yo soy trans muchísimo antes de que apareciera Irene Montero, con la antigua Ley del 2007, que batalló Carla Antonelli, cuando amenazó con ponerse en huelga de hambre, no por la señora Irene Montero», aclaró la influencer, para rematar: «La ley de Irene Montero es una chapuza que hace que señores como tú, pintándose de violeta la barba, sean tan mujer como yo en base a la ley. Chorradas las justas».