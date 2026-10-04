Giro inaudito en la TDT en España: llegan 29 canales nuevos totalmente gratis y 8 de ellos son de deportes

Puede que los servicios de streaming actualicen semanalmente sus catálogos y que, de vez en cuando, surjan nuevas plataformas. Pero la oferta del vídeo bajo demanda no es la única que se transforma constantemente. Buena prueba de ello es la última actualización que ha traído la TDT: los dueños de una smart TV ya pueden acceder a ocho canales que harán las delicias de los fans del deporte.

La aplicación en cuestión es la de TDTChannels, la cual amplía el abanico de su programación hasta con 29 canales que podrán verse completamente gratis.

Los nuevos canales disponibles: TDT y el deporte se dan la mano

La noticia la hemos conocido gracias a un post del perfil de la propia TDTChannels en X. En él, la app televisiva avisaba de toda una ristra de nuevos canales que, con una simple actualización, se añaden a la parrilla doméstica, aparte de arreglar aquellos que no estaban funcionando bien.

📺📻 Nueva actualización de TDTChannels Entre julio y septiembre hemos incorporado más de 30 emisiones, actualizado más de 50 señales y retirado las que ya no estaban disponibles. Consulta todos los cambios 👇https://t.co/WYJJ2XwIWh — TDTChannels | Canales de TV y Radio en abierto (@tdtchannels) September 27, 2026

No todo son buenas noticias, la última versión hace desaparecer varios diales un tanto de nicho, como Radio Buñol TV, Ibiza Global TV España, TeleRibera o Almansa TV, entre otras. Aunque quizás, lo más reseñable sea el arreglo de una de las opciones familiares favoritas de los espectadores: Disney Channel.

Esta es la oferta deportiva destacada:

Real Federación Española de Patinaje

Real Federación Española de Balonmano

El Larguero (SER)

AS

Sport

ElevenTV

El Chiringuito Inside

Televixin Malta sport

Tras ellos, también se han sumado canales de medios como ABC, Canal 9 Soria, Telemedina Canal 9, Xaloa Telebista, Altoaragón Televisión, Huelva Conecta, El Mundo, La Razón, El Sótano Club (Ten), Eventos 1 Mediaset Infinity, Eventos 2 Mediaset Infinity, 8TV La Janda, Ahora TV, EnerGeek Radio Chile, Infobae Argentina, Conexión Berazategui Argentina, Canal 6 Honduras, Canal 10, EnerGeek Retro, EnerGeek Fan y Canal 11 Honduras.

¿Qué es TDTChannels?

Para los no iniciados, TDTChannels es una aplicación y plataforma gratuita que permite ver canales de la TDT (Televisión Digital Terrestre) sin la necesidad de tener una antena de la misma. Sólo hace falta una conexión a internet.

TDTChannels está disponible en Android e iOS, aparte de las plataformas de descargas de Android TV, Google TV y Fire TV. Por supuesto, la app posee además todos los canales típicos: La 1, Antena 3, Telecinco, La Sexta.

Por último, TDTChannels contiene del mismo modo cuatro nuevas emisoras de radio: Sant Vicenç, Ràdio Abrera 107.9FM, SER Radio Haro y NPR USA.