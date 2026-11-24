La polémica está servida en el mundo influencer. Después de que Laura Escanes se posicionara a favor de Pedro Sánchez, al que va a votar el próximo 29 de noviembre. Hasta estos comicios, los creadores de contenido nunca se habían pronunciado sobre su ideología tan claramente. Sin embargo, el vídeo de la empresaria catalana, en el que aparece bailando como si Sánchez, su político favorito, no tuviera responsabilidad de todo lo que su gestión lleva a las espaldas, ha supuesto que muchos de sus compañeros se hayan posicionado. Y no solo eso, sino que, a diferencia de los que se sitúan a la izquierda del espectro político, que solo se limitan a defender «los derechos que ha conseguido este gobierno» —sin ni siquiera mencionarlos—, los que exigen la salida de Sánchez de la Moncloa han enumarado las razones por las que el actual jefe Ejecutivo no debe repetir mandato.

Los comunicados de Tomás Páramo y Jessica Goicoechea

El vídeo publicado por Laura Escanes en las últimas horas es claro: va a votar a Pedro Sánchez. A diferencia del resto de influencers, la catalana sí ha dicho nombres y apellidos del político al que va a apoyar en los próximos días. Una confesión que ha generado que muchos creadores de contenido, como Jessica Goicoechea o Tomás Páramo, den razones para no votar al líder del PSOE.

Goicoechea y Tomás Páramo han compartido en sus redes sociales una serie de reflexiones sobre la situación política y social de España, mostrando su preocupación por cuestiones como la inseguridad, la vivienda, la inmigración, la sanidad y la gestión de los últimos acontecimientos que han marcado la actualidad del país. Ambos han aprovechado sus publicaciones para expresar sus opiniones y reclamar responsabilidades a quienes ocupan cargos públicos.

Por su parte, Tomás Páramo ha centrado buena parte de su mensaje en la necesidad de exigir explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque comienza manifestando su respeto al PSOE y a sus votantes, considera que eso no debe impedir que se cuestione la actuación del Ejecutivo. «Se puede ser socialista y considerar necesario exigirle explicaciones a Pedro Sánchez», señala.

Páramo ha recordado especialmente las tragedias ferroviarias de Adamuz y de la localidad de Urda, haciendo referencia a las 115 víctimas mortales que menciona en su publicación. El influencer considera que las familias merecen conocer qué falló y si los accidentes podrían haberse evitado. También ha relacionado esta reflexión con la gestión de la DANA en Valencia, cuestionando la respuesta de las administraciones y reclamando explicaciones tanto a Carlos Mazón como a Pedro Sánchez. En este sentido, critica que, tras las inundaciones, echó en falta que el presidente explicara qué recursos adicionales eran necesarios y cómo se iban a hacer llegar.

En sus publicaciones, también ha puesto el foco en los casos judiciales y las investigaciones que afectan a personas del entorno del presidente. Entre ellos menciona a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, además de las investigaciones relacionadas con Begoña Gómez, David Sánchez y Leire Díez. Páramo considera que Sánchez debe explicar las decisiones que tomó y la confianza que depositó en determinadas personas. Asimismo, cuestiona algunas de sus decisiones políticas, los pactos parlamentarios y las consecuencias de la aplicación de la conocida ley del Solo sí es sí.

La vivienda y la sanidad son otros de los asuntos que aparecen en su discurso. Páramo lamenta que, después de años de trabajo y ahorro, cada vez resulte más difícil acceder a una vivienda, y reclama respuestas para quienes llevan meses esperando una intervención médica. También considera necesario escuchar las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y explicar cómo se pretende reducir las listas de espera.

Por otro lado, Goicoechea ha compartido una visión crítica de la situación general del país, poniendo el acento en la inseguridad ciudadana, el aumento del coste de la vida y las dificultades que atraviesan autónomos y pequeños empresarios. En su publicación asegura que existe una creciente preocupación social por los robos, las agresiones y la sensación de inseguridad. También hace referencia a los datos del Ministerio del Interior sobre homicidios y violaciones, que utiliza para cuestionar el discurso institucional sobre la seguridad.

La influencer también denuncia las dificultades para llegar a fin de mes, el encarecimiento de la vivienda y la presión fiscal sobre quienes emprenden. En su opinión, los autónomos y pequeños empresarios soportan cada vez más cargas y obstáculos, pese a su contribución a la economía y a la creación de empleo. «Si pagamos más impuestos que nunca, ¿dónde va todo ese dinero?», se pregunta, al considerar que no percibe una mejora proporcional en la seguridad, los servicios públicos o las infraestructuras.

La inmigración es otro de los temas que aborda Goicoechea, quien defiende la necesidad de una inmigración ordenada y legal. En este sentido, sostiene que reclamar control y organización no debe confundirse con racismo y considera que la gestión migratoria debe garantizar tanto la seguridad de quienes ya viven en España como la protección de las personas que llegan al país.

Además, rechaza que un posible cambio de gobierno implique necesariamente un retroceso en derechos sociales. Recuerda que durante anteriores legislaturas de distinto signo político se mantuvieron derechos como el divorcio, el aborto y el matrimonio igualitario. «No me da miedo el cambio. Me da miedo seguir igual», concluye en su publicación, animando a los ciudadanos a informarse, comparar las propuestas políticas y votar pensando en el futuro del país.

Aunque sus mensajes parten de enfoques diferentes, ambos coinciden en reclamar explicaciones, responsabilidades y una gestión política que responda a las preocupaciones de los ciudadanos. Sus publicaciones han puesto sobre la mesa un debate que trasciende las siglas políticas: la necesidad de exigir transparencia, resultados y respuestas ante los problemas que afectan a la sociedad.