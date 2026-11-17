Jessica Goicoechea ha vuelto a demostrar que no tiene reparos a la hora de expresar lo que piensa, aunque sus opiniones puedan generar controversia. La modelo e influencer ha acudido a la fiesta inaugural de Kérastase Society, celebrada en el Hotel Único de Madrid, donde ha atendido a los micrófonos de COOL y ha hablado de algunos de los asuntos que más le preocupan. Entre ellos, la situación política y social que atraviesa España, un tema sobre el que ha preferido no extenderse demasiado, aunque sí ha dejado una reflexión contundente. También ha reconocido que le da «muchísimo miedo» pensar en la posibilidad de convertirse en madre en el futuro.

La creadora de contenido ha sido una de las invitadas a esta celebración, que bajo el concepto Parisian Night Glam ha trasladado a la capital el espíritu parisino de la firma de belleza. Una noche en la que se han dado cita numerosos rostros conocidos, como Alba Díaz, el grupo Marlena, Leo Rizzi, Cristina Lora, Daniela Blasco y Lucía de la Fuente, además de otros creadores de contenido como Lola Lolita, Carlota Marañón y Víctor Pérez. La fiesta ha servido como pistoletazo de salida a Kérastase Society, una iniciativa que durante cinco días convertirá el hotel en un club privado dedicado al universo del cuidado capilar y que ha colgado el cartel de sold out en tiempo récord.

Precisamente, Goicoechea ha presumido de melena durante el encuentro y ha explicado a COOL algunos de sus trucos para mantener el cabello cuidado, especialmente teniendo en cuenta las exigencias de su profesión. «Soy una persona que se cuida en general en todos los aspectos y, obviamente, el pelo es una cosa muy importante», ha explicado. La modelo reconoce que su trabajo implica someter su cabello a herramientas de calor con bastante frecuencia, por lo que intenta compensarlo con cuidados específicos en casa. «Con el tema de mi trabajo, al final se usa mucho secador y mucha plancha, así que intento siempre hacerme mascarillas en casa y utilizar los champús de Kérastase y los suavizantes, que son increíbles», ha contado, confesando además su especial predilección por la gama destinada a los cabellos rubios.

Pero más allá de la belleza, uno de los momentos más destacados de su conversación con COOL ha llegado cuando le hemos preguntado por cómo ve la situación actual de España. Una cuestión sobre la que ha preferido mostrarse prudente, teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba, pero ante la que no ha querido quedarse completamente al margen. «La verdad es que no puedo hablar mucho, simplemente voy a decir que yo creo que quien tenga lógica y viva en este país se dará cuenta de que realmente las cosas no van bien en ningún sentido. Y esto es todo lo que puedo decir», ha manifestado.

Unas palabras que llegan después de que la modelo haya protagonizado diferentes controversias por sus posicionamientos públicos sobre cuestiones políticas y sociales. Hace unas semanas, Goicoechea expresó a través de sus redes sociales su indignación por los disturbios y actos vandálicos registrados en Barcelona, ciudad en la que reside. La influencer mostró su rechazo a los destrozos provocados durante las protestas y cargó contra la actuación de los responsables políticos, poniendo el foco en las consecuencias que este tipo de episodios tienen para los comerciantes y los ciudadanos.

«Estoy hasta los ovarios de esta situación. Lo que está pasando en Barcelona es una auténtica vergüenza. Esto es pura delincuencia», escribió entonces en una publicación en la que también cuestionaba que los ciudadanos tuvieran que asumir con sus impuestos los daños ocasionados. Su mensaje no tardó en generar reacciones y abrió un nuevo enfrentamiento en redes sociales, donde algunas voces cuestionaron sus palabras. Entre ellas, Ester Expósito, que mostró su aprobación a un vídeo especialmente crítico con la modelo, cuyo título calificaba a Goicoechea de «racista e inepta». La polémica volvió a poner de manifiesto que la influencer no siempre consigue esquivar las críticas cuando decide pronunciarse sobre cuestiones que van más allá de su faceta profesional. En esta ocasión, sin embargo, ha preferido no entrar en detalles ni alimentar nuevos debates, aunque sí ha dejado clara su preocupación por el rumbo que, a su juicio, está tomando el país.

El miedo de Jessica Goicoechea a convertirse en madre

Y si hay algo que parece inquietar especialmente a Jessica Goicoechea es el futuro de las próximas generaciones. Al preguntarle COOL si esta percepción de la situación actual también influye en su manera de plantearse la maternidad, la modelo no ha dudado en reconocer que es algo que le genera bastante incertidumbre. «Sí, obviamente que me da muchísimo miedo el hecho de ser madre el día de mañana, porque creo que, como siga así, vamos a ir a peor y yo no sé qué les puede esperar», ha confesado. Una reflexión que ha compartido sin entrar en demasiados detalles sobre sus planes personales, pero que deja entrever hasta qué punto le preocupa el escenario en el que podrían crecer sus futuros hijos. La influencer, que ha construido una sólida trayectoria profesional en el mundo de la moda y las redes sociales, ha reconocido así que pensar en la maternidad también implica plantearse qué tipo de sociedad encontrarán quienes lleguen en los próximos años.

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Por el momento, Goicoechea está centrada en una etapa profesional especialmente ilusionante, en la que está descubriendo nuevas facetas más allá de su trabajo como modelo. De hecho, ha adelantado a COOL que está recibiendo numerosas propuestas fuera de España, especialmente en Estados Unidos, relacionadas con una disciplina que ha incorporado recientemente a su vida: las acrobacias. «Tengo la suerte de que me está saliendo muchísimo trabajo fuera de España, en Estados Unidos, y estoy muy contenta por ello. Además, son trabajos en el ámbito de las acrobacias, que me inicié hace muy poquito», ha explicado.