La relación de Can Yaman con España viene de lejos. El actor turco ha logrado dar un paso importante en su trayectoria profesional al protagonizar su primera ficción rodada íntegramente en nuestro idioma. Un objetivo que llevaba años persiguiendo y que tiene una explicación que pocos conocían.

El intérprete ha aprovechado su visita a Madrid para presentar El laberinto de las mariposas, la nueva producción que supone su debut en una serie española. Durante estos días, el protagonista ha hablado de sus nuevos proyectos, de su evolución como actor y de la estrecha conexión que mantiene con nuestro país. También ha sorprendido por su dominio del español, una habilidad que ha conseguido desarrollar después de mucho trabajo y dedicación.

Su paso por El Hormiguero permitió comprobar hasta qué punto ha avanzado con el idioma. Can Yaman se desenvolvió con bastante naturalidad durante la conversación, demostrando que su aprendizaje ha ido mucho más allá de memorizar algunas expresiones para cumplir con compromisos promocionales. Detrás de ese resultado hay clases particulares, horas de estudio y una motivación que nació mucho antes de que le ofrecieran su primer papel en una producción española.

«Sabía que tenía una carrera esperándome en España», confesó el actor al explicar por qué decidió ponerse manos a la obra con el castellano.

El momento que lo cambió todo

Para entender el origen de esta historia hay que viajar hasta noviembre de 2019. En aquel momento, Can Yaman ya disfrutaba de una enorme popularidad en Turquía, pero su nombre empezaba a adquirir una dimensión internacional gracias al éxito de sus producciones televisivas. En España, especialmente, su aparición en Pájaro soñador había provocado un auténtico fenómeno entre los espectadores.

La ficción, emitida en Divinity, permitió que miles de personas descubrieran al intérprete a través de su personaje de Can Divit. Su presencia en pantalla, su imagen y la química que transmitía junto a sus compañeros de reparto contribuyeron a convertirlo en uno de los actores turcos más seguidos por la audiencia española. Aquella popularidad terminó teniendo consecuencias inesperadas cuando decidió viajar por primera vez a Madrid.

El motivo de aquella visita era encontrarse con sus seguidores y participar en el programa Volverte a ver. Sin embargo, lo que encontró a su llegada superó cualquier previsión. El aeropuerto de Barajas se había convertido en un punto de encuentro para cientos de admiradoras que querían tener la oportunidad de verlo de cerca.

Can Yaman nos presenta su nueva serie, ‘El laberinto de las mariposas’, que se estrena el 13 de noviembre en AMC+ #CanYamanEH https://t.co/1bbvEteB5e — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2026

El propio Can Yaman recordó la dimensión de aquella bienvenida durante la presentación de su nueva serie. «Yo había llegado a Madrid y en el aeropuerto, dos mil mujeres me esperaban», explicó al recordar el recibimiento que le habían preparado. La concentración fue tan multitudinaria que la situación terminó complicándose y obligó a intervenir a los agentes de policía.

El actor relató que las autoridades tuvieron dificultades para controlar aquella situación y que finalmente tuvieron que sacarlo del lugar. «La policía tenía dificultad para mantener esa situación, así que me echaron», recordó. Una experiencia que, aunque entonces pudo resultar desconcertante, acabaría convirtiéndose en uno de los episodios que marcaron su relación con España.

Había, además, un problema añadido: en aquel momento todavía no sabía hablar español. Can Yaman dominaba el italiano y el inglés, pero no tenía los conocimientos necesarios para comunicarse con facilidad con los agentes que estaban gestionando el dispositivo. La barrera del idioma le hizo darse cuenta de que necesitaba aprender castellano si quería desenvolverse con autonomía en futuras visitas.

Un reto profesional hecho realidad

Aquel episodio fue mucho más que una anécdota relacionada con la popularidad. El intérprete empezó a contemplar seriamente la posibilidad de aprender español y descubrió que el idioma podía abrirle nuevas puertas en su carrera. Con el paso del tiempo, aquella idea se convirtió en un propósito que decidió llevar hasta sus últimas consecuencias.

Su aprendizaje no fue inmediato. El actor recurrió a profesores particulares y dedicó muchas horas a mejorar su pronunciación, ampliar su vocabulario y adquirir la soltura necesaria para mantener conversaciones. También encontró ayuda en el entretenimiento español, ya que algunas de nuestras series le permitieron acostumbrar el oído y familiarizarse con las expresiones habituales.

Can Yaman cumple con su propósito

La nueva serie adquiere así un significado especial dentro de la trayectoria de Can Yaman. Cuando llegó a Madrid en 2019, difícilmente podía imaginar que unos años después estaría presentando una producción rodada en español y hablando con tanta soltura ante los medios de comunicación. Sin embargo, su interés por nuestro país y las posibilidades que veía en él nunca desaparecieron.

En la premiere celebrada en Madrid, el actor volvió a poner de manifiesto que su relación con España no responde exclusivamente a cuestiones promocionales. El cariño recibido desde sus primeros trabajos televisivos fue determinante para que empezara a plantearse un futuro profesional ligado a nuestro mercado audiovisual.

Su confesión también permite comprender por qué se tomó tan en serio el aprendizaje del idioma. Can Yaman no quería limitarse a visitar España para encontrarse con sus admiradores, sino que aspiraba a poder trabajar aquí y participar en proyectos destinados directamente al público español.