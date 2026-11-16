Can Yaman sobre su nueva serie para Netflix, ‘El laberinto de las mariposas’: «Nunca había hecho una acción moderna así»

El actor Can Yaman se ha convertido en los últimos años en una estrella para los seguidores de las series turcas. Aunque su carrera comenzó en series como Asuntos del corazón, Amor obstinado, Pájaro soñador o El hombre equivocado, también ha trabajado en producciones internacionales como Violeta con el mar, El turco o Sandokan. El pasado 13 de noviembre se estrenó en la plataforma AMC+ la serie El laberinto de las mariposas que es la primera serie del actor rodada en España y en español. El actor interpreta el papel de un agente secreto que tiene un expediente impecable, pero que se convierte de repente en el hombre más buscado del país debido a una traición. Este agente secreto intentará limpiar su nombre al mismo tiempo que tendrá que investigar quién está detrás de una operación de gran alcance. Al actor le han preguntado sobre este papel en el programa El Hormiguero y ha comentado lo siguiente: «Nunca había hecho una acción moderna así».

El thriller romántico El laberinto de las mariposas es una producción de Secouya Studios, ha sido dirigido por Alberto Ruiz Rojo (Montecristo) e Iñaki Peñafiel (Perdida) y ha contado para el guion con Ángela Obón (4 estrellas) y Daniel Corpas (Cuando nadie nos ve). En la producción ejecutiva está Eduardo Galdo (La Encrucijada), que es el creador de la idea original y Lele Portas (Heridas) y en el reparto además de Can Yaman están actores españoles María de Nati, Andrea Duro, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo o Antonio Gil, entre otros. El laberinto de las mariposas es una de las series más esperadas para los fans de Can Yamal que quieren verle en este registro tan diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

El rodaje de la serie El laberinto de las mariposas ha tenido lugar en España en diversas localizaciones de Tenerife, como el Puerto de Granadilla, Santa Cruz de Tenerife y el municipio de Adeje, Madrid y Toledo. El rodaje duró 16 semanas y tuvo lugar entre finales de 2025 y marzo de 2026. La serie se puede ver en AMC+, que es el servicio en streaming por AMC Global Media y que está disponible en España a través de Vodafone TV, Prime Video y Apple TV. El laberinto de las mariposas es una serie de solo 8 episodios perfecta para los que disfrutan con las ficciones de misterio y suspense con un toque de amor y pasión.

¿Qué ocurre en la serie El laberinto de las mariposas?

El protagonista de esta serie es un hombre llamado Kaplan que es un agente secreto que tiene un historial impecable. Todo cambia para él cuando es traicionado y se convierte de la noche a la mañana se convierte en el hombre más buscado de España. Kaplan huirá para limpiar su nombre y tendrá que permanecer un tiempo oculto. Desde ese momento su misión será descubrir a los verdaderos responsables de la traición que actualmente están planeando ejecutar un golpe millonario contra el dinero público.

Según la sinopsis oficial: «Un agente secreto con un historial impecable es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación».

Por lo tanto, el amor no va a faltar en este nuevo thriller protagonizado por Can Yamal y seguro que sus fans van a disfrutar de esas escenas de romance y pasión que no pueden faltar en sus ficciones.

El reparto de esta nueva serie

Como ya hemos comentado el protagonista es el actor Can Yamal que interpreta el papel del agente secreto Kaplan. Además, tienen un papel de peso en esta producción las actrices María de Nati que da vida a Greta, la cual es el interés romántico de Kaplan y Andrea Duro a Ruth, una ministra vinculada a las altas esferas de poder e investigación del caso.

En el reparto de la serie El laberinto de las mariposas están también los actores Félix Gómez, Paco Tous, Víctor Clavijo, Michelle Calvó, Leander Vyvey, Antonio Gil, Jorge Suquet, Noa Rolló y Marta Solaz, entre otros.

En suma, la serie El laberinto de las mariposas es una buena opción para los que están buscando una ficción en la que se mezcle el misterio y la acción con un buen romance. Y también, por su puesto, para los admiradores del Can Yamal que seguro van a disfrutar de esta nueva serie protagonizada por el actor turco.

En cuanto a los planes de futuro del actor Can Yamal por ahora ha confirmado que participará en la serie de comedia italiana BRO de Prime Video en la que interpretará el papel de Riccardo Ridolfi, un abogado de éxito cuya vida personal se desmorona tras un problema sentimental. También se ha confirmado que protagonizará la segunda temporada de Sandokan y dará de nuevo vida al mítico pirata de Malasia. Además, durante la promoción en España de la serie El laberinto de las mariposas, el actor confirmó que comenzará a rodar en febrero de 2027 una nueva ficción en la que interpretará a un vampiro, un papel con el que seguro nos va a sorprender.