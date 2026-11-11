Can Yaman: “En Europa es imposible rodar como en Turquía porque los derechos humanos no lo permiten”

Este martes 10 de noviembre, el actor turco Can Yaman ha sido la estrella invitada al programa El Hormiguero en Antena 3. El intérprete ha ido al espacio presentado por Pablo Motos para presentar El laberinto de las mariposas, su nueva serie, que se estrenará en AMC+ el próximo 13 de noviembre. En esta ficción interpreta a un agente secreto con un historial impecable que, tras ser traicionado, termina convertido en el hombre más buscado de España. Yaman ha hablado de inteligencia artificial y de las diferencias entre trabajar en nuestro país y en Turquía.

Como gran galán (gracias a las exitosas series que ha protagonizado en Turquía), Yaman ha entrado en el plató de El Hormiguero con un ramo de rosas que ha repartido entre el público presente.

Can Yaman nos presenta su nueva serie, ‘El laberinto de las mariposas’, que se estrena el 13 de noviembre en AMC+ #CanYamanEH https://t.co/1bbvEteB5e — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2026

El actor ha hablado con Motos con un español muy logrado y ha explicado cómo ha aprendido nuestro idioma, admitiendo que llegó a estudiar unas cuatro horas diarias, pero en el proceso encontró una gran ayuda en la inteligencia artificial. «La utilizo para preguntar palabras. Me pone ejemplos, me da el contexto… Me ayuda muchísimo.Yo la uso como diccionario. Cuando hay alguna frase que no entiendes o un chiste, te lo explica todo».

Yaman ha admitido que actualmente está estudiando portugués porque tiene un proyecto en Brasil y que su ansia por aprender idiomas se debe a algo muy concreto: «También es una cuestión de respeto. Cuando recibes tantos mensajes de diferentes lugares, no entenderlos ni poder interactuar con ellos me da pena».

Las diferencias entre trabajar en España y en Turquía

El laberinto de las mariposas, producida por Secouya Studios, supone la primera colaboración de Yaman en España. Al ser preguntado por las diferencias entre hacer su labor en su país natal o aquí, el actor ha respondido de manera sorprendente: «Trabajar en Turquía es muy diferente. Allí se rueda durante 16 o 17 horas al día y trabajamos también los domingos. En Europa eso es imposible porque los derechos humanos no lo permiten».

Dentro de Europa también ha observado importantes contrastes, ya que trabajó en una serie italiana: «En Italia trabajas ocho horas sin parar y acabas. En España se para dos veces para comer. En España se divierten más con las sobremesas y lo de compartir la comida me encanta, porque la cultura turca y la española son parecidas en eso».

Según Can Yaman, en Italia, también ha destacado otra diferencia entre España e Italia: la forma de sentarse a la mesa le resulta diferente: «La comida es maravillosa, pero cada uno tiene su plato y a las diez y media la cocina ya está cerrada. Aquí, en España, cuando salga a esa hora, la cocina está empezando», ha dicho el intérprete.