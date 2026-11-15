En 2005 Karlos Arguiñano y sus amigos compraron una ladera en el País Vasco: 20 años después es la cuna del vino

Karlos Arguiñano ha conseguido que su nombre sea conocido en millones de hogares gracias a sus recetas, su sentido del humor y su larga trayectoria delante de las cámaras. Sin embargo, su relación con la gastronomía va mucho más allá de los fogones y de los programas de televisión.

Hace dos décadas, el cocinero se embarcó junto a cuatro amigos en una aventura empresarial que comenzó con la compra de unos terrenos en Gipuzkoa y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una bodega reconocida por sus vinos.

La historia de K5 tiene su origen en una afición que Arguiñano ya practicaba antes de poner en marcha el proyecto. El cocinero elaboraba pequeñas cantidades de vino con las uvas de una parcela para compartirlas con sus familiares y amigos. No tenía grandes aspiraciones comerciales ni pretendía competir con las bodegas profesionales.

En una reunión celebrada en un txoko guipuzcoano, surgió la posibilidad de dar un paso más y crear un vino entre todos. La propuesta despertó el interés de los cinco participantes y acabó convirtiéndose en un proyecto que ha superado ya los veinte años de recorrido.

Además de Arguiñano, en aquella iniciativa participaron Abel Agirre, Julián Arruabarrena, Iñaki Burutxaga y Joanjo Landa. Los cinco decidieron unir fuerzas y buscar un terreno donde desarrollar su idea. En 2005 adquirieron 30 hectáreas de monte en una ladera de Aia, una localidad rodeada de caseríos y zonas boscosas situada a unos 30 kilómetros de San Sebastián.

La finca pertenecía a la marquesa de Narros y ofrecía unas condiciones que los promotores consideraron adecuadas para poner en marcha el viñedo. Allí comenzó una transformación que exigió tiempo, inversión y planificación. El nombre elegido para la bodega tampoco fue casual: K5 reúne la inicial del apellido de Arguiñano y el número de amigos que participaron en la aventura.

Un paisaje de cuento

La ubicación de la bodega es uno de los elementos que más llaman la atención de quienes conocen el proyecto. Para llegar hasta ella hay que adentrarse por una carretera estrecha y con bastante pendiente, en el barrio de Andatza, a unos nueve kilómetros de Zarautz. El edificio se encuentra prácticamente integrado en el terreno, como si formara parte de la propia montaña.

Su construcción finalizó en 2006 y estuvo basada en un diseño del estudio catalán Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados. Los arquitectos apostaron por una estructura semicircular de hormigón y cristal que aprovecha la inclinación natural de la parcela. La idea era evitar una construcción que rompiera visualmente con el entorno y conseguir que la instalación quedara parcialmente escondida en la ladera.

El secreto de sus vinos

La producción de K5 se apoya en una variedad de uva especialmente vinculada a la costa vasca: la hondarrabi zuri. Todas las viñas de la finca están dedicadas a esta variedad blanca autóctona y la bodega forma parte de la denominación de origen Getariako Txakolina, una referencia fundamental para los vinos de esta zona.

Desde la propia bodega han destacado el carácter innovador de esta forma de elaboración. «Somos pioneros en hacer crianza sobre lías en Getaria», explican al referirse a una técnica que contribuyó a diferenciar sus vinos de otras propuestas de la zona. La intención era demostrar que el txakoli podía ofrecer perfiles distintos sin renunciar a la variedad de uva ni a su origen.

Los primeros resultados llegaron relativamente pronto. La añada inaugural de K5, correspondiente a 2010, consiguió una puntuación de 92+ puntos en la guía Parker, mientras que el vino de 2017 alcanzó los 92 puntos en la Guía Peñín. Estas valoraciones ayudaron a dar visibilidad a una iniciativa que había comenzado como una aventura compartida entre cinco conocidos.

Tres vinos con mucha personalidad

En la actualidad, K5 produce alrededor de 80.000 botellas al año y cuenta con varias referencias dentro de su catálogo. El vino que da nombre a la bodega comparte protagonismo con K Pilota, una elaboración más joven cuyo nombre rinde homenaje a uno de los deportes más representativos de la cultura vasca: la pelota.

La tercera propuesta es Kaiaren, considerada la referencia más especial de la casa. Su denominación procede del euskera y significa «puerto», una palabra que conecta el producto con la identidad marinera de esta parte del País Vasco. La filosofía de la bodega queda resumida en una expresión que utiliza Amaia para describir sus vinos: «Nuestro paisaje en líquido».

Para Arguiñano, sin embargo, el mejor reconocimiento sigue estando en el momento de compartir una botella alrededor de una comida. El cocinero defiende que el vino debe disfrutarse acompañado y sin complicaciones, como parte de una experiencia gastronómica. «Me gusta tomarlo a la hora de la comida o de la cena, y siempre en buena compañía. ¡Eso es fundamental!», ha explicado.

Lo que comenzó con una pregunta durante una cena entre amigos ha terminado convirtiéndose en una bodega con producción propia, reconocimientos y una identidad diferenciada. 20 años después de comprar aquella ladera de Aia, Karlos Arguiñano puede presumir de haber llevado su pasión por la gastronomía hasta el mundo del vino, demostrando que algunos de los proyectos más duraderos nacen lejos de los despachos y alrededor de una buena mesa.