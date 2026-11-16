Los científicos lo confirman: tener un perro cambia las bacterias de la boca y fortalece la salud mental y la empatía de los dueños

Tener un perro como mascota puede tener efectos positivos en la salud mental. Más allá de la compañía que ofrecen, los beneficios también están relacionados con los cambios que generan en la comunidad de microorganismos que habitan dentro y fuera del organismo, según un nuevo estudio publicado en la revista iScience. La investigación señala que «la crianza de perros tiene efectos beneficiosos, especialmente para los adolescentes» y que «estos efectos pueden estar mediados por la simbiosis con microorganismos», explica su autor, Takefumi Kikusui, de la Universidad de Azabu, en Japón.

Estudios anteriores del equipo de Kikusui ya habían demostrado que los jóvenes que conviven con un perro desde edades tempranas obtienen mejores resultados en aspectos relacionados con la compañía y el apoyo social. Además, otras investigaciones han observado que las personas que tienen perros también presentan diferencias en su microbioma intestinal, entre ellas una mayor diversidad de microorganismos.

Beneficios de tener un perro como mascota

Según explica Takefumi Kikusui a SINC, «iniciamos este experimento porque anteriormente habíamos publicado un artículo que describía un mayor bienestar mental en adolescentes con perro. Al mismo tiempo, descubrimos que la microbiota puede modificar el comportamiento social de los ratones, y también se ha observado que los dueños de perros poseen una microbiota diferente».

Los resultados mostraron que los adolescentes que habían convivido con un perro a los 13 años de edad presentaban menos problemas sociales en la vida adulta. Para comprender mejor qué podía explicar esta diferencia, los investigadores recogieron muestras del microbioma bucal de los participantes y analizaron los microorganismos presentes en ellas mediante técnicas de secuenciación.

Aunque no encontraron diferencias importantes en la riqueza y diversidad de especies bacterianas entre ambos grupos, sí detectaron variaciones en la composición de sus microbiomas. Es decir, los adolescentes que tenían un perro como mascota presentaban una distribución diferente de determinadas bacterias en la boca. Este hallazgo llevó al equipo a plantear que algunos de estos microorganismos podrían estar relacionados con las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones psicológicas.

Para comprobar si las bacterias identificadas podían influir en la conducta social, los investigadores realizaron un segundo experimento con ratones de laboratorio. En concreto, administraron a estos animales muestras de microbiota procedentes de adolescentes que convivían con perros y observaron sus reacciones ante otros individuos.

Los ratones que recibieron estos microorganismos dedicaban más tiempo a olfatear a sus compañeros de jaula. Asimismo, se mostraron más dispuestos a interactuar con otro ratón que se encontraba atrapado, una prueba que se utiliza habitualmente en investigación para evaluar los comportamientos prosociales.

A partir de estos resultados, Kikusui destaca que algunas bacterias que podrían favorecer la sociabilidad y la empatía.»Los adolescentes que tienen perros muestran un mayor bienestar mental, y también descubrimos que tener un perro altera la microbiota intestinal. Dado que la microbiota intestinal influye en el comportamiento a través del eje intestino-cerebro, realizamos este experimento.

El hallazgo más interesante de este estudio es que se descubrieron bacterias que promueven la prosocialidad, o empatía, en los microbiomas de adolescentes que tienen perros. Esto implica que tener un perro proporciona una sensación de seguridad a través de la interacción, pero creo que también tiene valor por su potencial para alterar la comunidad microbiana simbiótica», afirma.

Aunque los investigadores señalan que todavía hacen falta nuevos estudios para confirmar estos resultados, consideran que convivir con un perro puede modificar el microbioma de tal manera que favorezca la salud mental, la empatía y las conductas prosociales. Según apuntan, estos efectos beneficiosos podrían ser consecuencia de los miles de años de convivencia y evolución conjunta entre los seres humanos y los perros.

Eje microbiota-intestino-cerebro

Aunque inicialmente pueda parecer sorprendente que las bacterias de la boca estén relacionadas con el comportamiento de los adolescentes, cada vez existen más investigaciones sobre el eje microbiota-intestino-cerebro. Se trata de un sistema de comunicación biológica que conecta los microorganismos del organismo con el cerebro y que puede influir tanto en las emociones como en la conducta.

La microbiota es el conjunto de billones de microorganismos que viven en nuestro organismo, entre ellos bacterias, virus, hongos, arqueas y protozoos. Aunque están distribuidos por distintas partes del cuerpo, la mayor concentración se encuentra en el aparato digestivo, donde forman lo que conocemos como microbiota intestinal. Estos pequeños organismos, que han evolucionado junto a los seres humanos durante millones de años, desempeñan tareas fundamentales: ayudan a digerir los alimentos, producen vitaminas, protegen frente a microorganismos perjudiciales y contribuyen al funcionamiento del sistema inmunitario.

Cada individuo tiene una comunidad microbiana propia, cuya diversidad depende de distintos factores, como la edad, la genética, la alimentación, el entorno, los hábitos de vida y el consumo de medicamentos. En los últimos años, diversos estudios han identificado una conexión entre la microbiota intestinal, el sistema nervioso central y el cerebro. Esta vía de comunicación, conocida como eje microbiota-intestino-cerebro, funciona en ambas direcciones y permite que los microorganismos intestinales y el sistema nervioso intercambien señales.