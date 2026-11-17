París tiene muchos lugares desde los que contemplar la Torre Eiffel, pero pocos tan privilegiados como la terraza de Cheval Blanc Paris . Allí, entre cafés, desayunos de lujo y unas vistas que parecen sacadas de una postal, se ha dejado ver la pareja formada por el futbolista Marcos Llorente y Patricia Noarbe, más conocida como Paddy .

Situado en el número 8 del Quai du Louvre, junto al Sena y a escasos pasos del museo del Louvre, Cheval Blanc Paris es mucho más que un hotel de cinco estrellas . Pertenece al universo de lujo de LVMH, el conglomerado de Bernard Arnault, y abrió sus puertas en 2021 después de una espectacular transformación de un histórico edificio art déco diseñado originalmente por Henri Sauvage. Su interiorismo lleva la firma del arquitecto Peter Marino y su filosofía es la de una maison privada: intimidad, atención personalizada y lujo sin estridencias.

Sólo cuenta con 72 habitaciones y suites , muchas de ellas con vistas privilegiadas al Sena y a los tejados parisinos. El establecimiento dispone, además, de habitaciones con balcones privados y suites con terrazas panorámicas. Entre las más espectaculares está la Ravel Suite , un dúplex de aproximadamente 350 metros cuadrados, con tres dormitorios, varios salones y una terraza desde la que contemplar París. La Suite Quintessence también presume de terraza panorámica. Ambas pueden unirse para formar L’Appartement, una residencia de siete dormitorios para hasta 17 huéspedes.

¿Y cuánto cuesta dormir aquí? No es precisamente un capricho asequible. Las habitaciones convencionales pueden superar los 2.000 euros por noche, mientras que las suites más exclusivas alcanzan cifras de cinco dígitos en determinadas fechas. Como referencia, una consulta de tarifas para distintas fechas de 2026 y 2027 situaba algunas de las categorías superiores entre 6.800 y más de 10.000 euros por noche. El precio de las suites con grandes terrazas, como la Ravel o la Quintessence, no se publica de forma generalizada: depende de las fechas y de la disponibilidad.

Pero si hay un rincón que conquista a quienes visitan el hotel es Le Tout-Paris , su espectacular brasserie situada en la séptima planta y distinguida con una estrella Michelin. Su terraza ofrece una panorámica extraordinaria que recorre desde Notre-Dame hasta la Torre Eiffel. Es precisamente aquí donde el desayuno se convierte en una experiencia gastronómica.

La propuesta matinal incluye brioche recién horneado, una selección de bollería para compartir, chocolate caliente casero, especialidades lácteas regionales, fruta de temporada, huevos, embutidos y salmón . Todo ello con una filosofía de desayuno a la carta y una presentación a la altura del establecimiento. Según las tarifas publicadas, el desayuno tiene un precio de referencia de 78 euros por persona cuando se contrata por separado, aunque algunas modalidades de alojamiento incluyen el servicio para dos huéspedes. Se sirve entre las siete y las diez y media de la mañana.

Y la gastronomía no termina ahí. El hotel es un auténtico destino culinario: Plénitude, del chef Arnaud Donckele, suma tres estrellas Michelin; Hakuba, dedicado a la cocina japonesa, tiene dos; y Le Tout-Paris cuenta con una . También está Langosteria, con su propuesta italiana especializada en pescado y marisco. A esto se añade el universo dulce de Maxime Frédéric, uno de los grandes nombres de la pastelería francesa contemporánea.

Marcos y Paddy disfrutaron de una cena en Plénitude, el restaurante con tres estrellas Michelin del hotel, tampoco está al alcance de todos los bolsillos. Su menú degustación ronda los 500 euros por persona, sin incluir las bebidas. Una cifra que puede dispararse considerablemente si se acompaña de una selección de vinos a la altura de la experiencia. Y es que, teniendo en cuenta la afición de Marcos Llorente por el vino, la factura final podría elevarse aún más si se opta por un maridaje o por algunas de las referencias de su bodega.

La lista de rostros conocidos que han pasado por sus instalaciones también alimenta su atractivo. Entre los nombres vinculados al establecimiento figuran Rihanna, Pharrell Williams, A$AP Rocky, Oprah Winfrey y Elle Macpherson . También se ha relacionado con el hotel a figuras como Lionel Messi, mientras que en junio de 2023 Elon Musk compartió una comida con Bernard Arnault en una de sus terrazas.

El capítulo wellness tampoco se queda atrás: el Dior Spa Cheval Blanc cuenta con piscina interior de 30 metros, sauna, hammam y tratamientos de la maison francesa .