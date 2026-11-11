Paddy Noarbe espera su segundo hijo con Marcos Llorente y reflexiona sobre la maternidad: «El estrés disfrazado de empoderamiento»

La maternidad trae consigo una transformación profunda de la vida cotidiana. La llegada de un hijo implica reorganizar horarios, adaptar rutinas y aprender a convivir con nuevas responsabilidades. Sin embargo, detrás de las imágenes idílicas que suelen asociarse a esta etapa también existe una realidad de la que no siempre se habla: el cansancio, la presión por cumplir con todo y la sensación de no llegar a ninguna parte . Sobre ello ha querido reflexionar Paddy Noarbe, que ha utilizado sus redes sociales para compartir una mirada sincera sobre las exigencias que soportan muchas mujeres.

La empresaria y mujer del futbolista Marcos Llorente se convirtió en madre por primera vez en febrero de 2025, cuando nació su hija Amor , que acaba de cumplir su primer año de vida. Desde entonces, la pareja ha ido adaptando sus hábitos a esta nueva etapa, intentando mantener algunas de las rutinas que ya formaban parte de su día a día. A las responsabilidades familiares se suman también las profesionales, una combinación que puede convertir la organización diaria en todo un desafío.

Precisamente, Paddy ha puesto el foco en esa presión social que lleva a muchas mujeres a intentar demostrar constantemente que pueden con todo . Una exigencia que, en ocasiones, se presenta como una forma de independencia o superación personal, pero que esconde un desgaste del que apenas se habla.

Paddy Noarbe cuestiona la romantización del ‘multitasking’ en la maternidad

«Nos han enseñado a admirar a la mujer que puede con todo. Pero no se habla mucho del precio de vivir así», ha comenzado explicando en su publicación. Una situación con la que ella misma se ha sentido identificada al recordar una etapa en la que confundía estar permanentemente ocupada con ser más productiva.

La mujer de Marcos Llorente ha reconocido que durante años quiso convertirse en esa persona que no paraba, que aprovechaba cada minuto y que incluso sentía culpabilidad cuando se permitía descansar . Una dinámica que, según ha observado a través de los mensajes que recibe, sigue siendo habitual entre muchas mujeres.

Su reflexión se centra especialmente en el llamado multitasking, es decir, la costumbre de realizar varias tareas al mismo tiempo para intentar abarcar todas las responsabilidades. Para Paddy, esta práctica se ha normalizado hasta el punto de presentarse como una virtud, cuando en realidad puede convertirse en una fuente constante de agotamiento .

«El multitasking que se ha normalizado no es productividad, es estrés sostenido. Y encima se romantiza», ha señalado. Además, ha defendido la necesidad de dejar de asociar el hecho de estar siempre ocupada con el éxito o el empoderamiento . En su opinión, es importante encontrar espacios de tranquilidad y aprender a establecer prioridades, aunque reconoce que las circunstancias personales, familiares y económicas no siempre permiten elegir con libertad.

La culpa de las madres y la necesidad de bajar el ritmo

Otro de los aspectos que ha querido abordar es la culpabilidad que acompaña a muchas mujeres durante la maternidad . La sensación de no dedicar suficiente tiempo a los hijos, no cumplir con las obligaciones laborales o no atender las propias necesidades puede hacer que el descanso se convierta también en un motivo de preocupación.

Por eso, Paddy ha animado a introducir pequeños cambios en la medida de las posibilidades de cada una. No se trata de transformar la vida de un día para otro, sino de intentar reducir la autoexigencia y encontrar momentos para una misma dentro del caos cotidiano . La empresaria también ha compartido una anécdota con la que ha querido poner una nota de humor a su reflexión: ha explicado que una de las pocas situaciones en las que actualmente practica el multitasking es cuando da el pecho a su hija mientras la peina .

Consciente de que no todas las madres cuentan con las mismas posibilidades para organizar sus jornadas, ha insistido en la importancia de escuchar sus experiencias y dar visibilidad a una realidad que muchas veces permanece en segundo plano. «¿Qué es lo primero que dejarías de hacer hoy si no sintieras culpa?», ha preguntado finalmente a sus seguidoras, abriendo un debate sobre la presión de la maternidad y la necesidad de dejar de exigir a las mujeres que lleguen siempre a todo .