Hace algunas horas, una de las noticias más relevantes del año cinematográfico ha salido a la luz: Robert Pattinson será el próximo 007. Tras un complejo –y tedioso– casting, el británico ha terminado adelantando por la derecha en el último momento al resto de candidatos, logrando algo insólito hasta la fecha en la historia de las adaptaciones del espía creado por Ian Fleming. Ser el primer actor que ficha por la franquicia siendo ya una estrella consolidada. Pero el actor de Crepúsculo y de la saga Harry Potter ya demostró tener la planta para asumir el rol de James Bond en una de las películas más complejas de Christopher Nolan: Tenet.

Estrenada en 2020 con todas las restricciones de la pandemia, el guion original de Nolan es el único tropiezo comercial de la carrera del oscarizado realizador. Costó 205 millones de dólares y recaudó cerca de los 365 millones. Cifras insuficientes para cubrir los costes de producción, a los que tampoco les acompañaron unas críticas mixtas. Porque, entre otras cosas, uno de los grandes problemas de Tenet reside en la complejidad de su argumento y de un director quizás excesivamente enamorado de su idea.

Eso sí, lo mejor de la cinta es la presencia y actuación (da igual cuándo digas esto) de un Robert Pattinson carismático y elegante al dar vida a Neil, el aliado y guía principal del protagonista al que encarna John David Washington.

‘Tenet’, la película que predijo a Robert Pattinson como James Bond

La trama nos pone en la piel de un agente de la CIA que es reclutado por una misteriosa organización anónima llamada Tenet, tras sobrevivir a una operación encubierta. Su misión es evitar una catástrofe global provocada por una tecnología del futuro.

Junto al enigmático Neil, ambos espías deberán infiltrarse en el círculo íntimo de un peligroso oligarca ruso que controla el tráfico de armas. Para ello, deberán valerse de la entropía de las personas y los objetos, invirtiendo el paso del tiempo y viéndose inmersos en una carrera contrarreloj donde el pasado y el futuro están a punto de colisionar.

No, no es que nos hayamos explicado mal. La sinopsis es así de enrevesada. Siendo este uno de los principales motivos por los que Tenet es considerada una obra menor de Nolan. Eso sí, la originalidad y el refinado estilo de Pattinson supusieron, sin todavía saberlo el actor, las mejores prácticas y puesta a punto para el papel del agente secreto más relevante del celuloide.

Era la única prueba de casting que un 007 necesitaba

La saga de James Bond no posee la complejidad ni la fantasiosa entrega total a la ciencia ficción de Tenet. Pero el tono y el equilibrio entre humor y frialdad de los personajes, los cuales se ven inmersos a lo largo de la historia en una acción sofisticada y elegante, llevan a vislumbrar el trabajo de Nolan como un ensayo general de todo lo que podría exigir una entrega de la prestigiosa propiedad intelectual que ahora maneja Amazon MGM.

En Tenet, Robert Pattinson desplegó un gran manejo actoral con las armas y las peleas cuerpo a cuerpo y también lució toda una serie de trajes y elementos de vestuario que invitaron a verlo desde ese momento como un potencial 007.

Antes, eso sí, veremos a la estrella en Dune: Parte Tres, programada para llegar a la cartelera el próximo 18 de diciembre. En 2027 compartirá pantalla con Denzel Washington en Perspectiva, la nueva película de Fernando Meirelles para Netflix.

2028 será el año definitivo para su magnitud como primera espada de Hollywood. En el mismo calendario anual encarnará al Caballero Oscuro en The Batman 2 y se ajustará el esmoquin para interpelar al icónico espía, tras el reinado de Daniel Craig como Bond.

Tenet está disponible en Prime Video, HBO Max y Movistar Plus (Ficción Total).