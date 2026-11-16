Amazon MGM lo hace oficial: Robert Pattinson será el próximo James Bond

El 2026 de Robert Pattinson estaba siendo increíble, pero ahora su fantástica carrera continuará con una mirada al futuro que representa una de las noticias más relevantes del año cinematográfico: el actor de Crepúsculo y la saga Harry Potter será el próximo James Bond. Después de meses de casting, donde nombres como Callum Turner, Jacob Elordi y Jack Lowden habían salido a la palestra, la información reciente del casting de la estrella descolocó a la mayoría de medios y hace escasos minutos, Amazon MGM lo ha hecho oficial.

El cineasta Denis Villeneuve ha elegido a Pattinson como nuevo 007, siendo el protagonista de la que será la vigésimo sexta película de la franquicia. A partir de un guion de Steven Knight (Peaky Blinders) y con los productores ejecutivos Amy Pascal y David Heyman al frente del reboot, Villeneuve ha manifestado su entusiasmo por el anuncio, aparte de agradecer a los otros grandes intérpretes que han formado parte del exigente proceso de selección. En la pieza, a la icónica melodía del agente se le suma la aparición entre sombras y con un arma en la mano del rostro gélido e impertérrito de Pattinson.

«Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los extraordinarios actores que nos acompañaron en este proyecto. Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero sólo puede haber un 007. Me llena de alegría dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. ¡Estoy deseando empezar!», explicaba el director canadiense en su comunicado.

James Bond necesitaba un fichaje estrella: Robert Pattinson es el actor más internacional de la franquicia

A pesar de la sorpresa, si nos detenemos en los movimientos recientes de la industria, la opción de Pattinson como nuevo James Bond tiene todo el sentido del mundo. El británico viene de colaborar por primera vez con Villeneuve en Dune: Parte Tres, y tras la salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios, parece que su papel como el Caballero Oscuro terminará con The Batman 2.

La decisión del estudio marca un antes y un después en la selección del espía creado por Ian Fleming. Porque ni Sean Connery, ni George Lazenby, ni Roger Moore, ni Timothy Dalton, ni Pierce Brosnan, ni Daniel Craig fueron auténticas estrellas internacionales antes de asumir la licencia para matar. Mientras que Pattinson ha estado presente en múltiples propiedades intelectuales, estrenando únicamente este año títulos tan mediáticos como El drama, La Odisea, Primetime y Dune: Parte tres.

El reclamo es evidente y responde al miedo de una industria que ya no tiene la valentía de apostar por perfiles desconocidos para afrontar el innegable reto que supone hoy en día la cartelera y la captación de las nuevas audiencias. Pero también corre el riesgo de ser un fichaje que podría terminar canibalizando a una IP en la que el rol que, tradicionalmente, siempre ha sido más famoso que su actor.

Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, se deshizo en elogios hacia el equipo conformado para el renacer de 007 bajo la supervisión de su nuevo hogar en Hollywood:

“Hoy marca un momento decisivo para nuestro estudio y un hito significativo en la historia de James Bond, ya que nos enorgullece presentar a Robert Pattinson como el próximo 007 (..) y no cabe duda de que la extraordinaria versatilidad de Robert, su magnética presencia en pantalla y su sutil intensidad lo convierten en una elección excepcional para continuar con ese legado”.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de James Bond?

Los fans de la saga todavía tendrán que esperar para poder ver la nueva película de James Bond. Amazon MGM tiene previsto estrenarla en cines en algún momento de 2028.