Pattinson, Robert Pattinson: el actor se suma al casting para ser el nuevo James Bond

Como no podía ser de otra forma, existe un gran ruido mediático, cargado de filtraciones, sobre quién será el nuevo James Bond. En los últimos meses, nombres de la talla de Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi y Josh O’Connor han sonado con fuerza. Pero hace pocos días, un intérprete inesperado ha aparecido en la ecuación: Robert Pattinson ha participado en el casting para ser el próximo 007.

Hace algunos meses, el fichaje se sentiría como algo improbable. A lo largo de la historia de las adaptaciones de Ian Fleming, siempre se ha buscado que el icónico personaje fuese más famoso que el actor de debajo del esmoquin. Entre otras cosas, porque, fuera del set, dicha figura se convierte en una embajadora permanente de la franquicia. A diferencia de Indiana Jones, Superman o Sherlock Holmes, el rostro del espía del MI6 lo es las 24 horas del día.

El riesgo de contratar a una estrella es precisamente la posible canibalización de la propiedad intelectual, hasta el punto de que los espectadores terminen viendo a Pattinson y no al agente con licencia para matar. Por eso, los perfiles de Lowden o O’Connor habían ganado cierta fuerza respecto a la presencia mediática de Elordi y O’Connor. Sin embargo, en la vorágine de cambios que ha vivido la IP en los últimos meses, Amazon MGM también ha cambiado a su directora de casting, sustituyendo a la veterana Debbie McWilliams por Nina Gold, responsable de la selección de actores en Juego de Tronos, The Crown y varias entregas de Star Wars.

La próxima película de 007 entrará en un terreno desconocido y de cumplirse el fichaje de Pattinson, esto también marcaría el final de su etapa como el Caballero Oscuro en The Batman 2, programada para estrenarse en 2028.

Pattinson, Robert Pattinson: ¿la primera estrella con licencia para matar?

Por supuesto, más allá de la prueba, no hay ninguna confirmación oficial ni un indicio en el que se demuestre que Robert Pattinson parte con ventaja para ser el siguiente James Bond.

Ahora bien, prestarse a la prueba indica un interés innegable. A esto se le suma que Denis Villeneuve es el encargado de asumir las labores de dirección del reboot, coincidiendo con que ambos estrenarán su primera colaboración el próximo 18 de diciembre con Dune: Parte Tres.

Por último, la reciente salida de James Gunn y Peter Safran implica un cambio directo en la línea creativa de DC y puede que Pattinson le haya visto las orejas al lobo y piense que, de este viraje en adelante, en Skydance y Warner vayan a pedirle reunirse con otros superhéroes y que el londinense termine formando parte de un universo cinematográfico interconectado en el que como artista, pueda no estar interesado.

Pattinson tiene 40 años, es británico y tiene un talento innegable para asumir cualquier rol. Si Villeneuve quiere aportar esa sobriedad tan característica de su cine al personaje, el perfil del protagonista de Good Time (2017) luce con la elegancia y solemnidad inequívoca de la visión cinematográfica del director canadiense.

¿Cuándo tomará Amazon MGM una decisión final?

La última actualización que tenemos al respecto proviene del mismo Villeneuve, quien en una reciente entrevista con GQ ha revelado que todavía no hay nada decidido, pero que están «pisando el acelerador» para nombrar al perfil indicado.

Según se ha informado, Amazon MGM tiene previsto anunciar al próximo James Bond antes de que termine el 2026.