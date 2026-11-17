El panorama actual de las branded residences está manejando unos niveles de lujo y exclusividad que no creíamos posibles. Las firmas ya no se contentan con tener megaproyectos inmobiliarios, rascacielos o ubicaciones donde cualquier ser terrenal soñaría con vivir. Ahora, el siguiente paso que denota la ruptura de límites de estas residencias va de la mano de las islas privadas. Este ha sido el modo en el que Maserati, la firma de lujo de coches, ha decidido abrir los horizontes de su cartera de negocios en el mundo de las residencias de lujo. Será en Dubái y vamos a ver cómo serán por dentro estas viviendas.

Maserati Island: el debut de la firma

El proyecto que llevará a cabo Maserati es, ni más ni menos, un conjunto de residencias situadas en una isla privada. Un proyecto cuanto menos ambicioso para el que se ha aliado con Samana Collecta, la nueva firma inmobiliaria ultrapremium de Samana Developers. Maserati Island es su primer gran lanzamiento y la compañía ha anunciado que quiere desarrollar más destinos residenciales internacionales y colaboraciones con marcas de lujo.

Decir que es un proyecto que pretende dejar huella en el mundo tiene cierto sentido, si tenemos en cuenta que este proyecto se ubicará en una de las 300 islas del World Islands de Dubái. Fueron unas islas artificiales creadas frente a la bahía de Dubái que, a vista de pájaro, tienen una disposición que imita el mapa del mundo. Así que, en cierta medida, no estamos desacertados con la anterior afirmación.

Lo que este proyecto comprende será un total de 850 residencias, que comenzarán con una primera fase en la que construirán 232 viviendas, estudios y apartamentos con hasta 4 dormitorios, con piscina privada, donde el lujo se comprende desde el diseño. Por eso todo el interiorismo correrá a cargo de Carlo Colombo, de A++ Studio. Este nombre se repite en la historia de la compañía, ya que de una colaboración de ambos en 2025 surgió la colección Giorgetti Maserati Edition, que descansará en las zonas comunes.

El resto de los apartamentos tendrán cada uno un carácter individual, pero una identidad compartida que cobrará sentido a través de los materiales de alta calidad y tonos neutros, que fomentarán la conexión con el exterior. Porque, más allá de las residencias, el proyecto está pensado para que sus habitantes puedan disfrutar de todo tipo de comodidades en este entorno. Por eso, también incluirá zonas de recreo como piscinas, spas, gimnasios, un club de playa, además de playas privadas, una laguna central, restaurantes y un puerto deportivo.

Dubái, donde el motor compite en el sector inmobiliario

El de Maserati es sólo otro de los nombres que figuran en el gran e impresionante catálogo de branded residences en Dubái. Este punto del mapa se está convirtiendo en uno de los más codiciados para las marcas para lanzar sus proyectos inmobiliarios. Vinculadas al universo del motor, vemos en el skyline de la ciudad varias firmas que ya han asentado aquí sus proyectos.

Están las Bugatti Residences by Binghatti, situadas en Business Bay, junto al Dubai Canal, una de las zonas más codiciadas de la ciudad. Además del proyecto de Mercedes con la Mercedes-Benz Places by Binghatti; o de Pagani con la Da Vinci Tower, Interiors by Pagani. Pero es que también han decidido sumarse a este mercado: Aston Martin, Bentley Home o Lamborghini, estas dos últimas con mansiones en vez de con grandes rascacielos. Antes competían sólo en carretera; ahora lo hacen en las calles a través de sus residencias.