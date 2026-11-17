El Principito es la obra del escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry que es mucho más que un libro. Le Petit Prince, como reza la publicación original, fue publicado el 6 de abril de 1943 en Nueva York y desde esa fecha ya se ha convertido en uno de los libros más importantes y más traducidos en la historia de Francia. Esta obra de filosofía y literatura infantil sigue dejando enseñanzas y reflexiones casi un siglo después de su publicación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de El Principito y sus mejores frases.

«El primer amor se ama con mayor intensidad; los amores posteriores se aman aún mejor». Esta es la última reflexión viral sobre el amor que nos deja El Principito, una obra que es mucho más que un libro. La sinopsis de esta obra maestra nos dice que un aviador francés se queda varado a la intemperie en el desierto del Sáhara y ahí encuentra a un pequeño príncipe procedente de un asteroide B 612, pero este El Principito es mucho más que eso.

El Principito es un libro que hace una oda al amor, la amistad, a la pérdida y explica el sentido de la vida. También es una gran crítica al mundo en el que vivían los adultos de la época, que sigue siendo muy similar al actual, donde el ego prima por encima de la bondad y los intereses acaban creando guerras sin sentido. Por proporcionar esta visión sobre la vida, fue considerado como el mejor libro del siglo XX en Francia, además de ser el más traducido y leído de la historia de la literatura francesa.

Las mejores enseñanzas de ‘El Principito’

El Principito fue publicado hace casi un siglo, pero casi 100 años después sigue dejando un buen número de enseñanzas y reflexiones que guían a las personas en su día a día. Consulta en este artículo las mejores frases de El Principito y que te pueden ayudar en tu quehacer diario: