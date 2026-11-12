La preciosa frase de ‘El Principito’ sobre el amor: «Algunas veces abrirás tu ventana sólo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo»

Imagina a alguien asomado a una ventana de noche, con la mirada perdida en las estrellas y una sonrisa que nadie sabría explicar. Quien lo viera pensaría que se ha vuelto un poco raro. Pero esa persona no está sola: está acompañada por alguien que ya no está.

Es la imagen con la que el Principito se despide del aviador en el último tramo del libro, y una de las más tiernas de toda la literatura del siglo XX: «Algunas veces, abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo».

Una despedida que no se parece a una despedida

El pasaje llega cuando el Principito ya sabe que debe marcharse. Podría ser un momento de tristeza sin consuelo, pero Saint-Exupéry lo convierte en otra cosa. El niño promete al piloto que, cuando mire el cielo, verá una estrella en la que él habita y ríe. Y que por eso, para él, será como si todas las estrellas supieran reír.

La promesa no borra la pérdida, pero la transforma. Lo que se fue no desaparece del todo: queda convertido en una forma distinta de mirar el mundo.

El amor que se queda en los gestos

La frase no habla de grandes declaraciones. Habla de una ventana abierta «sólo por placer», sin motivo urgente ni utilidad. Y de una risa que sorprende a los demás, porque nace de algo que ellos no ven.

Ahí está su belleza. El cariño verdadero no siempre se manifiesta con palabras solemnes. A veces se queda a vivir en un gesto mínimo: una canción que de pronto suena distinta, un lugar que ya no se mira igual, una costumbre que uno conserva sin saber del todo por qué. Hay presencias que no necesitan estar para seguir acompañando.

Reír con quien ya no está

El detalle más hondo de la escena es la risa. Cuando alguien querido se va, lo habitual es pensar que su recuerdo solo traerá dolor. El Principito propone lo contrario: que el recuerdo pueda también hacer sonreír. Que el consuelo llegue cuando uno se permite recordar con alegría y no solo con ausencia.

Es una idea que cualquiera que haya perdido a alguien reconoce. Pasado el primer golpe, hay un día en que el recuerdo deja de pinchar y empieza a abrigar, y uno se descubre sonriendo ante algo que antes dolía.

Lo que ven los demás

Hay también un matiz casi travieso: los amigos quedarán asombrados. Quien guarda un vínculo así vive una pequeña paradoja, porque por fuera parece que mira al vacío y por dentro está más acompañado que nunca. Es el misterio de todo afecto profundo, que se sostiene en algo que no se puede explicar desde fuera.

Quizá por eso el libro sigue emocionando a lectores de todas las edades. No porque ofrezca respuestas, sino porque da un lenguaje sencillo para algo que cuesta nombrar: que querer a alguien es también aprender a llevarlo contigo cuando ya no está al lado.

La próxima vez que alguien te sorprenda sonriendo frente a una ventana abierta, no preguntes. Probablemente esté escuchando reír a las estrellas.