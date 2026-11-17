A falta de menos de dos semanas para las elecciones generales, todavía hay miles de españoles indecisos en su derecho a voto. Una parte del electorado, debido a la indecisión o a la falta de credibilidad, terminará votando en blanco. El voto en blanco es una forma de participar en unas elecciones eligiendo no apoyar a ningún candidato ni partido político.

El voto en blanco cuenta como un voto válido emitido y tiene efectos matemáticos en el reparto de escaños, mientras que no votar (abstención) no entra en el recuento electoral y no altera el cálculo de representación. La gran pregunta que inunda la mente de muchos españoles es: ante una clase política que no cumple sus promesas y que tiene casos de corrupción abundantes, ¿qué pasaría si todos los españoles votaran en blanco?

El voto en blanco

Si todos los españoles votaran en blanco en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, ningún partido superaría el umbral mínimo del 3 % para obtener escaños. De esta forma se impediría asignar los puestos del Congreso y generaría una parálisis institucional no prevista expresamente en la ley.

Según el artículo 96.5 de la LOREG, un sobre vacío en el Congreso o una papeleta sin marcar en el Senado se consideran votos en blanco y son plenamente válidos. Si el 100 % de los votos emitidos fueran en blanco, todas las listas sumarían cero apoyos. Ninguna formación alcanzaría el mínimo legal del 3 % para participar en el reparto mediante el sistema D’Hondt.

¿Qué pasaría con las Cámaras como el Congreso?

La normativa española no contempla que el voto en blanco se traduzca en escaños vacíos ni establece una repetición automática de los comicios por un alto porcentaje de este tipo de sufragio. Al no poder proclamarse diputados electos, no sería posible constituir las cámaras con normalidad.

El artículo 99 de la Constitución contempla que las cortes se disuelven y se convocan nuevas elecciones si pasan dos meses de la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso. Sin embargo, al no existir un Congreso constituido, no se puede celebrar ninguna votación de investidura; por tanto, el reloj no podría echar a correr hasta los dos meses.

Mientras no se forme un gobierno nuevo, la Constitución dispone que el Ejecutivo cesante permanece en funciones con sus competencias limitadas hasta la toma de posesión de un sucesor.

¿Qué pasaría si no fuese una totalidad, pero sí una mayoría?

Si el voto en blanco fuera ampliamente mayoritario, pero no absoluto (por ejemplo, un 80 % o un 99 %), no se produciría ningún vacío legal. En este caso, todos los escaños de la circunscripción se repartirían igualmente entre las candidaturas que logran superar el 3%, evitando que haya asientos vacíos en el hemiciclo.