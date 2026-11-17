Pedro Sánchez ha protagonizado un momento bochornoso tras su paso por el programa Fuera de control de La Séptima con un declaración netamente racista. El presidente del Gobierno calificó este domingo a Santiago Abascal de “racista” y aseguró que tiene “genes árabes”, una afirmación que relacionó directamente con su aspecto físico: “Se le ve en la cara”. Y añadió: “Y con la barba que lleva”. El socialista que presume de combatir la «ultraderecha» no tuvo empacho en soltar un comentario insultante y vejatorio.

Ante esa respuesta, la presentadora Alba Carrillo —»narcotizada» por Pedro Sánchez, según ella misma le confesó— le preguntó si entonces se le podía ver en la cabalgata de Reyes, y Sánchez respondió: “Si le ponemos betún y se pone negro da el pego”.

Sánchez sobre Abascal: “Veo una contradicción en él. Es una persona racista que habla mucho de los árabes, pero tiene genes árabes. Se le ve en la cara.” https://t.co/4Xh54vVrCO — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 15, 2026

«Además, con la barba que lleva, pues… no sé, vamos», añadió Sánchez. Fue entonces cuando Carrillo propone que el líder de Vox en España se vista de rey mago para una de las cabalgatas de estas Navidades.

La respuesta de Sánchez evolucionó de un primer: «¿Pero qué me dices?», a asegurar lo siguiente: «Bueno ,pues si le ponemos betún y se pone negro, pues igual». Cabe recordar el escándalo que montó el PSOE en su día al ver a Juanma Moreno vestido de Baltasar.