La Línea 6 de Metro de Madrid lleva meses inmersa en cambios, obras y pruebas que tienen un objetivo muy concreto, y es que que sus trenes puedan circular de forma automática y sin conductor. La Circular es una de las líneas más utilizadas de toda la red y cualquier modificación en su funcionamiento afecta a miles de viajeros cada día, por eso las pruebas se están haciendo por fases y durante la noche.

Pero ahora ya hay una fecha prevista para ese cambio. La Comunidad de Madrid sitúa en marzo de 2027 el inicio de la circulación automática, después de completar los ensayos, incorporar los nuevos trenes y terminar la instalación de las puertas de andén. La primera fase de pruebas nocturnas ya ha finalizado entre Cuatro Caminos y Lucero, mientras que la segunda se desarrolla entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria tal y como ha informado la propia Comunidad.

Se confirma la fecha para la llegada de los trenes automáticos en la Línea 6 de Metro de Madrid

Metro está utilizando actualmente cinco de los 48 trenes comprados para la automatización de la Línea 6. En las próximas semanas se incorporarán más unidades y la previsión es que el resto vaya llegando de forma progresiva hasta finales del primer trimestre de 2027. Y es que no se trata simplemente de poner los trenes en circulación y comprobar que funcionan. Durante estas pruebas se revisa cómo se detienen en cada estación, la precisión de las paradas, el cumplimiento de las reglas de circulación y la coordinación con el sistema de señalización.

Además, las puertas del tren deben coincidir exactamente con las que se están instalando en los andenes. Cuando el sistema esté funcionando de forma definitiva, ambas se abrirán al mismo tiempo, algo que obliga a que el convoy se detenga siempre en el punto previsto. Por eso los primeros recorridos se hacen a poca velocidad. Una vez que los técnicos comprueban que todo responde correctamente, la velocidad aumenta de forma gradual.

Las pruebas también se hacen simulando un tren lleno

Uno de los aspectos más curiosos de los ensayos es que no todos se realizan con los trenes vacíos. Metro también quiere comprobar cómo responden cuando llevan el peso equivalente al de un convoy bastante ocupado. Para hacerlo, dos coches incorporan varias toneladas de hormigón que permite simular una ocupación de cuatro viajeros por metro cuadrado y comprobar si el comportamiento del tren cambia cuando aumenta considerablemente el peso.

La nueva flota tendrá una capacidad superior a la actual y está formada por trenes de seis coches. Cada uno supera los 100 metros de longitud y podrá transportar a más pasajeros, algo especialmente importante en una línea que suele registrar una elevada demanda durante buena parte del día. Y también está previsto que consuman menos energía y que permitan aumentar la frecuencia de paso, uno de los objetivos que persigue Metro con la automatización de la Circular.

Las puertas de andén cambian también la forma de acceder al tren

El proyecto no se limita a los nuevos convoyes. Las estaciones de la Línea 6 están incorporando puertas de andén y la previsión es que su instalación en los 70 andenes termine antes de que acabe el año. Estas barreras permanecerán cerradas hasta que el tren se detenga completamente. Entonces se abrirán al mismo tiempo que las puertas del convoy.

Otro cambio tiene que ver con la accesibilidad. El suelo de los nuevos trenes quedará prácticamente a la misma altura que el andén y la separación horizontal será inferior a 30 milímetros. Y en las estaciones en curva se utilizarán unas piezas de aproximación, conocidas como gap fillers, que permiten reducir ese espacio entre el tren y la plataforma. Para las personas que utilizan silla de ruedas significa poder acceder directamente al vagón sin necesidad de desplegar una rampa en cada viaje.

La Línea 6 abrirá toda la noche los fines de semana

La automatización llegará en marzo, pero apenas un mes después habrá otro cambio importante. A partir de abril de 2027, la Línea 6 prestará servicio durante las 24 horas los fines de semana. La previsión es que la Circular funcione de manera ininterrumpida desde el inicio del servicio del viernes hasta el final del domingo. Hasta ahora Metro había ampliado horarios en determinados eventos, pero no existía una línea que funcionara de esta manera todos los fines de semana.

Para muchos viajeros probablemente será uno de los cambios más visibles. La Línea 6 conecta con buena parte de la red, con intercambiadores, Cercanías y la Estación Sur de Autobuses, por lo que mantenerla abierta durante la noche facilitará bastantes desplazamientos que hasta ahora dependían de autobuses nocturnos u otros medios de transporte.

Eso también obliga a reorganizar el mantenimiento. Los trabajos que normalmente se realizan durante algunas madrugadas tendrán que concentrarse en otros momentos para poder mantener el servicio continuo.

Metro prepara también el depósito y el puesto de control

Mientras los trenes siguen realizando pruebas, Metro está adaptando el depósito de Laguna. Allí se han modernizado aparatos de vía y se están preparando las instalaciones necesarias para el mantenimiento de una flota que funcionará de una manera muy distinta a la actual. Y además, se ha renovado parte de la vía, la alimentación eléctrica y el sistema de señalización de la Línea 6.

Y aunque los trenes circulen sin conductor, no significa que funcionen sin supervisión. Desde el Puesto de Control Central se vigilará en todo momento la circulación y se podrá intervenir si se produce cualquier incidencia.