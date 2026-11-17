Dentro de una semana, Las nuevas desventuras de Cliff Booth irrumpirá en las salas de cine de todo el mundo de la mano de Netflix. La cinta es uno de los estrenos del año por tres nombres clave. El primero es el de Brad Pitt, el actor regresa al papel del doble de acción con el que logró el Oscar. El segundo es Quentin Tarantino, el autor material de guion y director de Érase una vez en Hollywood, la película en la que conocimos al personaje de Cliff, cuya emancipación narrativa funciona ahora como una especie de spin-off/secuela. El tercer nombre no es otro que el de David Fincher. El responsable de Seven y El club de la lucha vuelve a encontrarse con su estrella fetiche para firmar un titulo tan singular como esperado. Y con su reciente preestreno hace escasas horas en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, las primeras impresiones enormemente positivas no se han hecho esperar.

A pesar de los implicados en el proyecto, el proyecto producido por Netflix generaba ciertas dudas desde su propio anuncio. Entre otras cosas, porque la noticia se dio a conocer el Día de los Inocentes y, durante semanas, muchos se preguntaron si la información era veraz o una elaborada broma del estudio y sus implicados. Pero no, para suerte de los fans de las grandes estrellas implicadas, Las nuevas desventuras de Cliff Booth es una realidad que llegará a las salas de medio mundo el próximo 25 de noviembre, para después dar el salto al streaming de la «gran N roja» el 23 de diciembre. Es decir, dentro de nada, millones de espectadores en todo el mundo podrán juzgar con su propio criterio si la inesperada continuación merece la pena. Sin embargo, hasta ese momento, el público deberá conformarse con las entusiastas reseñas que los principales críticos estadounidenses han escrito en la presentación oficial de la cinta.

Las primeras impresiones de ‘Las nuevas desventuras de Ciff Booth’ justifican la espera

En el grueso de comentarios, la prensa especializada elogia la vuelta de Pitt al papel y la dirección de Fincher, el cual ha sabido mejor que nadie mantener el pulso creativo del material firmado por Tarantino.

La mayoría de críticos señalan lo «divertida» que es Las nuevas desventuras de Cliff Booth, destacando del mismo modo la ambientación y recreación de su versión de Los Ángeles de finales de los 70. En el filme no solo destaca Pitt, los que ya han podido ver la apuesta de Fincher hablan también de las potentes actuaciones del resto del elenco secundario, formado por Elizabeth Debicki (Tenet), Scott Caan (Ocean’s Eleven) y Peter Weller (Robocop).

Clayton Davis de Variety escribió lo siguiente tras el pase proyectado ayer, lunes 16 de noviembre: «Es una película salvaje y divertidísima para pasar el rato. Brad Pitt vuelve a meterse en su querido papel ganador del Oscar y ofrece su mejor interpretación desde ‘Érase una vez en Hollywood».

Por su parte, Germain Lussier de Gizmodo va un poco más allá, apuntando un título como su «película favorita del año» con «mucha diferencia». «Divertidísima, emocionante, romántica; nunca adivinarás lo que va a pasar después y probablemente tampoco te lo creerás cuando ocurra», declaraba el crítico.

¿De qué trata ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’?

Ocho años después de que Cliff Booth truncara los planes de la familia Manson en el Hollywood de finales de los 60, Los Ángeles ya no es lo que conocemos. El cuento de hadas bucólico ha terminado y la industria ya no necesita a un doble de acción como él. Ganándose la vida como camarero o proyeccionista, Booth actúa como un solucionador de los problemas en una meca del cine que siempre tiene algún escándalo o crimen a punto de saltar a la luz pública.