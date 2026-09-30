David Fincher abandonará su contrato con Netflix tras el estreno de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

Desde el nacimiento y auge del streaming, no son pocas las voces del celuloide que se han mostrado contrarias a un sistema de distribución doméstico, cuyo éxito ha cambiado el paradigma del consumo audiovisual en el mundo. Por ejemplo, Steven Spielberg aseguró que jamás dirigiría una película para Netflix y Christopher Nolan explicó que la líder del mercado de vídeo bajo demanda tenía una «política absurda» para su contenido original. Sin embargo, existe un cineasta que lleva apoyando al estudio californiano desde prácticamente sus inicios y que ahora, tras la finalización de su vigente contrato con la compañía, abandonará el paraguas del terminal. David Fincher no renovará su asociación con la major y Las nuevas desventuras de Cliff Booth será su última película para Netflix.

El director de El club de la lucha (1999) comenzó a colaborar con la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph en 2013. Fincher fue el primer realizador en apostar por Netflix cuando la plataforma comenzaba a producir contenido propio. Fue clave, por ejemplo, en el lanzamiento de la serie House of Cards, ejerciendo la función de productor ejecutivo y dirigiendo los dos primeros episodios. El autor norteamericano ayudó de esta forma a definir la estética y un modelo de lanzamiento simultáneo que revolucionó la pequeña pantalla.

Años después, fue el artífice de Mindhunter, una de las series de culto mejor valoradas de la compañía, y produjo la antología animada Love, Death & Robots, junto a Tim Miller. Con el triunfo de las sucesivas colaboraciones, Fincher firmó un acuerdo exclusivo que le permitió lanzar dos largometrajes con una total libertad creativa: Mank (2020), nominada a 10 premios de la Academia, y The Killer (2023).

Su próximo título junto a Brad Pitt marcará el final de un celebrado recorrido que demostró que, en cierta medida, sí era posible combinar la producción mainstream del streaming y conservar, paralelamente, la perspectiva autoral y el estilo marcado de los creadores.

David Fincher dice adiós a la exclusividad de Netflix

Bloomberg fue el medio que dio la primicia de la noticia, relatando cómo la no renovación del acuerdo pondrá el punto y final a una colaboración de 13 años.

El portal, eso sí, explica que el fin del acuerdo sólo expone la expiración de la exclusividad, dejando la puerta abierta a que puedan seguir colaborando de forma particular en futuros proyectos.

Para los fans del aclamado director de Seven (1995) y Zodiac (2007), la caducidad del acuerdo resulta estimulante, pues de este modo Fincher podrá volver a tener estrenos masivos y tradicionales en el patio de butacas.

El adiós llega mucho después de la cancelación de Mindhunter, pero es relativamente cercano a la suspensión del spin-off estadounidense de Los juegos del calamar que el realizador estaba desarrollando.

Brad Pitt y guion de Tarantino: su broche de oro es ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

Continuando la historia de Érase una vez en Hollywood, Fincher dirige con un guion de Tarantino una secuela que pondrá el foco en Cliff Booth, el personaje secundario que le profirió a Brad Pitt su primer y hasta el momento único premio Oscar.

La nuevas desventuras de Cliff Booth se estrenará en cines el 25 de noviembre. Tras ello, el 23 de diciembre dará el salto definitivo al catálogo de Netflix.