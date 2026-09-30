‘The New York Times’ la corona como la mejor serie del siglo: una obra maestra imprescindible de 62 episodios que puedes maratonear en Netflix

Muchos aficionados a las series se pasan el tiempo buscando en sus catálogos las más interesantes. Una buena forma de encontrar lo que se está buscando es mirar alguna de las listas más o menos influyentes sobre lo mejor del cine y la televisión que a lo largo del año se difunden. La última ha sido la de The New York Times en la que destaca las 100 mejores series de televisión de lo que llevamos de siglo XXI. Una lista en la que se pueden encontrar series de todos tipo y en la que no sorprende ver que en el número 1 se encuentra la serie Breaking Bad la cual se emitió entre 2008 y 2013 en AMC y que se puede ver actualmente en la plataforma de streaming Netflix. Una brillante serie creada por Vince Gilligan que sorprende por su original trama y la buena interpretación de su protagonista, el actor Bryan Cranston.

La lista de The New York Times se ha hecho recopilando la opinión de 500 figuras claves del mundo de la televisión. Entre ellas se encuentran personas con relevancia en el sector que van desde actores como Elisabeth Moss, Bryan Cranston o Jason Bateman, hasta showrunners, como Damon Lindelof o Noah Hawley. La serie Breaking Bad cuenta con 4 temporadas y 62 episodios y ha sido la elegida por estas figuras clave como la mejor serie de televisión de lo que llevamos de siglo XXI.

Breaking Bad: la primera de la lista de The New York Times

La serie Breaking Bad cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que lleva una vida tranquila para el que todo cambia cuando le diagnostican un cáncer de pulmón que no se puede operar. Tras la noticia decide comenzar a fabricar y vender metanfetamina con Jesse Pinkman, un antiguo alumno. Su objetivo es poder pagar el costoso tratamiento médico y lograr dinero para que su familia pueda vivir sin problemas cuando él no esté en este mundo. Pero sus planes no salen como él lo había programado y al final todo se desmadra.

Esta serie está ambientada en Alburquerque y en ella destacan los escenarios desérticos en los que se mueven los personajes. Además, su creador intenta desde el primer momento poner a sus personajes en situaciones que aparentemente no tienen salida y de la que va a ser muy complicado que logren sobrevivir.

En cuanto a su protagonista, el actor Bryan Cranston, sorprendió en su estreno a todos los espectadores por este papel en el que en algunos momentos resulta un ser repugnante y otras un hombre simpático. Al actor ya le conocíamos por su papel de Hal, curioso cabeza de familia de la serie Malcolm in the middle y el doctor Tim Whatley en la conocida comedia de Seinfeld.

También en el reparto están los actores Aaron Paul como Jesse Pinkman, el ex alumno y compañero de Walter en el negocio de las metanfetaminas, Anna Gunn como Skyler White, la esposa de Walter, Dean Norris como Hank Schrader, el agente especial a cargo de las oficinas de la DEA en Albuquerque o Bob Odenkirk como Saul Goodman, el abogado corrupto, entre otros.

La serie de Vince Gilligan no solo ha contado con la opinión positiva de los espectadores, sino también de la crítica. Esta serie ha ganado 172 premios entre los que destacan 16 premios Primetime Emmy y 2 Globos de Oro.

La importancia de la serie Better Call Saul

Además, en 2015 se estrenó Better Call Saul, una especie de precuela y spin-off de la serie Breaking Bad que también está en la lista de The New York Times en el puesto 27. La serie Better Call Saul se emitió entre 2015 y 2022 en AMC, cuenta con 6 temporadas y 63 episodios que se pueden ver también en Netflix y fue creada por Vince Gilligan, el artífice de Breaking Bad, y Peter Gould.

Esta serie está ambientada entre principios y mediados de la década de 2000, seis años antes de lo que ocurrió en Breaking Bad y cuenta la historia de Jimmy McGill, papel interpretado por el actor Bob Odenkirk, un ex estafador de poca monta que se convierte en abogado y se transforma al final en el hablador Saul Goodman.

Además, en esta serie dedica parte de la trama a bucear en el pasado de Mike Ehrmantraut, papel interpretado por el actor Jonathan Banks. También en esta compleja ficción se trata el tema de las razones por las que se convirtió este personaje en la mano derecha del Gus Fring, el detective al que llama siempre McGill en Breaking Bad.

Si todavía no has visto alguna de estas series, tanto Breaking Bad como Better Call Saul, no te las puedes perder porque son de lo mejor que se puede encontrar actualmente en el catálogos de las plataformas de streaming.