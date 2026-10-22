‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’ era demasiado larga para Fincher: el director ha recortado 60 páginas del guion de Tarantino

Queda prácticamente un mes para que los fans de Érase una vez en Hollywood puedan ver de nuevo al carismático personaje que le otorgó a Brad Pitt su primer Oscar. Las nuevas desventuras de Cliff Booth llegarán a los cines el 25 de noviembre y 28 días después aterrizarán de lleno en la plataforma de Netflix. La expectación es máxima, pues la historia mantiene el talento verbal de Quentin Tarantino, el regreso de Pitt y la incursión de uno de los cineastas más queridos detrás de las cámaras, David Fincher. Sin embargo, el realizador responsable de títulos como Seven, El club de la lucha o Zodiac ha avisado a los espectadores en una entrevista reciente: el guion de Tarantino era tan largo que el director ha tenido que recortar 60 páginas.

Por lo que sabemos, la historia de esta especie de spin-off/secuela nos traslada a la etapa final de los 70, ocho años más tarde de los incidentes con la familia Manson vividos al final de la anterior entrega. La meca del celuloide ya no es el cuento de hadas de los 60 y la industria ya no parece necesitar los dobles de acción como antes. En su intento de reinvención, Cliff combina su puesto de camarero y proyeccionista con su verdadero trabajo, ser un solucionador de problemas en los bajos fondos de Los Ángeles. Ahora, Fincher ha revelado que el libreto original tenía más de 200 páginas. Es decir que, en esencia, el metraje podría haber llegado a ser como la consecución narrativa de dos películas.

David Fincher ha recortado 60 páginas del guion de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

Mientras hablaba con la revista Empire, Fincher ha explicado abiertamente su motivación detrás de asumir la dirección del spin-off del director de Pulp Fiction y de cómo el primer borrador de este era demasiado largo como para condensar la historia en una única película.

«El primer borrador que leí tenía 230 páginas. Era, en esencia, como dos películas», explicaba. Para terminar condensando la trama en una única cinta de dos horas y veinte minutos, Fincher y su equipo tuvieron que eliminar 60 páginas, justificando la decisión por la cantidad de visiones creativas involucradas que hay dentro del filme:

«En algún lugar de ahí estaba el diagrama de Venn de lo que quería hacer Brad (Pitt), lo que quiero hacer yo y lo que quería hacer Quentin. No ‘lo que querían hacer’ en general, sino las áreas en las que debíamos enfocarnos».

Lejos de rechazar la decisión, Tarantino defendió en el mismo medio que la esencia de la trama se mantuvo sólida, porque, como bien ha dicho en alguna ocasión en tono de broma, después de él mismo, David Fincher es su «director favorito».

La película marcará el final de una etapa de Fincher en Netflix

Como contamos hace algunas semanas, Fincher ha decidido no renovar el acuerdo histórico que mantenía con Netflix. Entre otras cosas, porque las dos películas que ha firmado para la compañía, Mank y The Killer, han tenido un estreno demasiado limitado en cines.

Tras sus roces con el ya ex responsable de cine, Dan Lin, y con un cambio de modelo que ya no otorga el control creativo a los creadores, el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth marcará un punto y aparte en la asociación entre el cineasta y la compañía, volviendo este a ligarse en el futuro a algún gran estudio que le permita volver a brillar en la gran pantalla, sin las restricciones temporales y limitantes del streaming.