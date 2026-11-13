Brad Pitt vuelve a asociarse con Apple en su nueva película: ‘Connector’ será un drama social sobre un héroe de la clase trabajadora

Muchos actores bajan su ritmo de trabajo tras alzarse con la deseada estatuilla dorada, pero Brad Pitt está hecho de otra pasta. Aparte de ejercer como productor ejecutivo con su sello Plan B Entertainment, auspiciando títulos como Los chicos de la Nickel, Bitelchús Bitelchús o series del impacto de Adolescencia, la oscarizada estrella ha seguido manteniendo su perfil interpretativo intacto, protagonizando algunos de los filmes más esperados de la industria. El anuncio de su último proyecto lo vuelve a juntar con Apple, a través de un drama social titulado Connector.

La asociación de Pitt con el estudio tecnológico no comenzó con buen pie, cuando Apple decidió cancelar el estreno de Wolfs en cines y lanzar el reencuentro entre el actor y George Clooney directamente en su plataforma de streaming. En cambio, con F1: La película todo fue diferente. La superproducción automovilística dirigida por Josep Kosinski nació con la aspiración de ser la Top Gun: Maverick del asfalto. Y vaya si lo consiguió. El blockbuster recaudó 634 millones de dólares en todo el mundo y ganó el Oscar al mejor sonido, tras cuatro nominaciones (incluyendo la categoría de mejor película). Ahora el propio intérprete producirá esta nueva producción en la que se pondrá a las órdenes de Darius Marder, el realizador que debutó tras las cámaras en 2019 con la magnífica Sound of Metal.

Brad Pitt protagonizará ‘Connector’: la historia de una «leyenda de la clase trabajadora»

Marder escribe la cinta junto a su hermana, la guionista Nina Marder. El director acompañará a Pitt en las labores ejecutivas y Apple ejercerá como distribuidora principal, a falta de una hipotética asociación para su proyección masiva en cines.

Según la sinopsis que se ha ido presentando en medios como IndieWire, Connector pondrá a Pitt en el papel de un obrero metalúrgico que camina por las alturas de la Nueva York de los años 70. Sin pretenderlo, termina convertido en una «leyenda de la clase trabajadora», enfrentándose a fuerzas que lo superan.

Sound of Metal fue una película que abordó la representación de la comunidad sorda, obteniendo por el camino seis nominaciones a los Oscar de su año, incluyendo las consideraciones de Mejor película y Mejor guion original. Anteriormente, Marder sólo había recibido créditos por el guion de Cruce de caminos (2012). Así, el cineasta norteamericano dará un salto increíble en su carrera, dirigiendo a la que quizás sea la estrella viva más relevante del Hollywood actual.

Brad Pitt volverá al papel que le valió su Oscar

El próximo 25 de noviembre, Brad Pitt regresará a los cines con Las nuevas desventuras de Cliff Booth, un spin-off/secuela en la que repite en su papel del actor de riesgo al que conocimos en Érase una vez en Hollywood. Tarantino vuelve a escribir el guion, pero en cambio, ahora la dirección corre a cargo de David Fincher.

Tras ello, en 2027 tiene pendiente el estreno de The Riders, filme dirigido por Edward Berger (Cónclave), y se pondrá a las órdenes de David Leitch en la continuación de Ocean’s 14.