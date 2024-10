Más allá de la actuación: estas son las grandes productoras de las estrellas de Hollywood

Si contamos al propio Chaplin, la figura del actor como productor es algo que ha estado presente en la industria desde su propia concepción. Una decisión empresarial completamente lógica, si nos paramos a pensar en el control que las estrellas de Hollywood pueden llegar a manejar sobre sus futuros papeles. La presencia y decisiones de las grandes estrellas interpretativas toman un cariz mucho más relevante cuando estas ejercen un importante activo en la producción ejecutiva. Por ello, no resulta nada extraño observar cómo las principales figuras del mundo del entretenimiento terminan firmando contratos millonarios para el desarrollo de varios proyectos junto a sus distintivos sellos en los despachos de las major. Estos son algunos de los actores y actrices que dirigen su filmografía invirtiendo en el mundo audiovisual a través de sus propios equipos de productores y asistentes.

Productoras de las estrellas de Hollywood

The Rock y Seven Bucks Productions

Fundada en 2012 por Johnson y su ex cuñado Danny Garcia, Seven Bucks Productions lleva acompañando a «The Rock» desde el documental de HBO, Entre la espada y la pared. Una productora que ha terminado yendo de la mano de todos los taquillazos protagonizados por el actor. Vigilantes de la playa, Jumanji: Bienvenidos a la jungla, Fast & Furious: Hobbs & Shaw…en cada superproducción capitaneada por el californiano se puede ver antes del comienzo el característico logotipo que hace referencia a sus orígenes samoanos. El nombre de la compañía se explica con la cantidad de dinero que Johnson tenía en su cuenta corriente, después de salir de la Liga Canadiense de Fútbol y antes de firmar por la WWE, lugar donde se hizo mundialmente reconocido en el campo del espectáculo.

Según sus datos, las historias producidas por el sello han logrado recaudar más de 4.500 millones de dólares en la taquilla. En los últimos años a la productora le han acompañado las mismas polémicas que a su director ejecutivo. Seven Bucks Productions fracasó con Black Adam y ha tenido una gran controversia por el supuesto comportamiento inadecuado del actor en Red one, una cinta navideña de acción que se estrenará en cines el próximo mes de noviembre.

Brad Pitt y Plan B Entertainment

No todas las estrellas de Hollywood participan de forma actoral en los proyectos que producen. Brad Pitt y Plan B Entertainment son sin duda el mejor ejemplo de ello. Entre la gran cantidad de películas que ha supervisado la marca del intérprete encontramos a ganadoras del Oscar como 12 años de esclavitud y Moonlight, pero también Minari. Historia de mi familia, Blonde, El asesino o su último filme coprotagonizado con George Clooney para Apple TV +, Wolfs.

Fundada en 2002 por Pitt, Brad Grey y Jennifer Aniston, actualmente el actor es el único propietario de una empresa que entro en la escena cinematográfica con Troya en 2004. Este año ha sido la encargada de producir Bitelchús Bitelchús y en 2025 estará inmersa en estrenos tan relevantes como en Mickey 17, el último trabajo de Bong-Joon-ho y en la ambiciosa F1, donde el Pitt asumirá el protagonismo de un piloto de Fórmula 1 que vuelve a las pistas.

Margot Robbie y LuckyChap

Siguiendo un poco la estela de su compañero de reparto en Érase una vez en Hollywood, la australiana fundó su sello hace una década bajo una descripción muy clara: poner el foco de atención a las producciones de cine y televisión centradas en mujeres. Así, Margot Robbie ha producido las dos primeras películas de Emerald Fenell; Una mujer prometedora y Saltburn. Pero además y del mismo modo protagonizará junto a Jacob Elordi la adaptación de ‘Cumbres borrascosas’ que dirigirá la británica. Su último gran pelotazo fue coproducir Barbie, junto a Warner Bros. Lo que le llevó tanto a ella como a LuckyChap a firmar un acuerdo a futuro para desarrollar más historias juntos.

Millie Bobby Brown y PCMA Productions

Las generaciones anteriores tardaron lo suyo en terminar teniendo su propia productora. Sin embargo, ahora las estrellas de Hollywood crean sus propias compañías muchísimo antes. Timothée Chalamet es un claro caso, pero Millie Bobby Brown también. Con tan sólo 20 años, la estrella de Stranger Things lleva tiempo confeccionando su futuro fílmico con PCMA Productions. Las siglas de dicha productora responden a las iniciales de ella y sus hermanos (Paige, Charlie, Millie y Ava). Por el momento, únicamente ha producido para Netflix las dos entregas de Enola Holmes y Damsel.