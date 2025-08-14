Todo lo que sabemos del centro comercial más grande de Madrid: 362.000 metros y 260 tiendas

Parece que fue hace mucho, pero lo cierto es que Valdebebas ha vivido en la última década un crecimiento más que exponencial. De este modo, lo que para muchos era un rincón tranquilo al norte de Madrid, hoy en día se ha convertido en un lugar en el que la población ha crecido, según datos del portal Idealista, en más del 350% en sólo diez años. Y desde hace algunos meses además, grúas trabajan sin descanso para levantar un proyecto que, si todo va según lo previsto, cambiará por completo la zona. No es cualquier construcción: hablamos del que será el centro comercial más grande de Madrid y uno de los de mayor tamaño de España. Un centro que por lo que se sabe, no se limitará a las compras, sino que ofrecerá un plan completo para pasar el día.

Detrás del. proyecto se encuentra General de Galerías Comerciales, una promotora que ya ha sido responsable de otros grandes centros comerciales, como en Granada, dónde llevaron a cabo el Nevada Shopping. Y ahora quieren superarse con un complejo de 362.000 metros cuadrados divididos en dos edificios. Allí se instalarán más de 260 locales con moda, tecnología, restauración y las futuras salas de cine Kinépolis. Todo estará articulado en torno a una gran plaza central, pensada para respirar y moverse sin sensación de agobio. Además, el lugar no podría ser más estratégico: a un paso de IFEMA y muy cerca de la Terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Para quien llegue en coche, habrá 6.400 plazas de aparcamiento. La apertura todavía no tiene fecha, pero sí un cálculo del impacto laboral: más de 9.000 empleos entre directos e indirectos.

El centro comercial más grande de Madrid

El diseño corre a cargo del estudio Chapman Taylors, que ha decidido romper con la imagen clásica de pasillos largos y sin luz. Aquí, la claridad será protagonista gracias a lucernarios en la cubierta y fachadas de vidrio. La idea es que, aunque estés dentro, sientas el exterior cerca. La Plaza de la Centralidad IV, situada en medio de los dos edificios, actuará como punto de encuentro y lugar de paso obligado.

En la planta baja se concentrará la zona comercial y de cafeterías, mientras que la primera planta quedará reservada para la restauración, el ocio y los cines. También habrá terrazas con vistas a la plaza, ideales para sentarse un rato y dejar pasar el tiempo. Este enfoque no sólo mejora la experiencia, también busca alargar la estancia de los visitantes, algo clave en la estrategia de este tipo de complejos.

Motor económico para Madrid y su entorno

La construcción de Valdebebas Shopping no es solo una cuestión de metros cuadrados o de cuántas tiendas tendrá. También significa movimiento económico. Según las estimaciones, se crearán entre 5.400 y 6.000 empleos directos, más otros 3.500 indirectos. Hablamos de trabajo en comercios, hostelería, logística, mantenimiento y transporte, entre otros sectores.

Este impulso podría consolidar a Valdebebas como un nuevo centro de atracción en Madrid, compitiendo con zonas comerciales históricas y atrayendo a un público diverso: desde madrileños que busquen planes diferentes hasta turistas. Incluso podría generar un efecto llamada para nuevas inversiones en el barrio, que ya vive un momento de expansión residencial.

Cómo llegar y por qué la ubicación es clave

Su ubicación permitirá llegar con facilidad desde varios puntos de Madrid. Está conectado con las principales carreteras y, además, contará con un aparcamiento enorme, algo que se agradece y que no todos los centros comerciales pueden presumir.

No todo será coche: la previsión es que disponga de buenas conexiones de transporte público, con autobuses cercanos y mejoras futuras en la red ferroviaria que lo acerquen todavía más al centro. El objetivo es claro: que cualquier persona pueda visitarlo, viva donde viva y use el medio de transporte que use.

Mucho más que compras

El proyecto quiere ser más que un escaparate de tiendas. La idea es que quien entre no tenga prisa por salir: comer, tomar algo en una terraza, pasar la tarde en el cine o simplemente pasear y mirar escaparates. Aún no hay lista oficial de marcas, pero se espera una combinación de nombres internacionales y firmas españolas, con opciones para diferentes presupuestos.

En cuanto a gastronomía, la propuesta será amplia. Habrá restaurantes de cocina internacional, franquicias conocidas, cafeterías con vistas a la plaza y, posiblemente, un espacio tipo mercado gastronómico cubierto. Una fórmula que en otros lugares ha funcionado muy bien y que invita a quedarse más tiempo.

En definitiva, cuando Valdebebas Shopping abra, no sólo ampliará las opciones comerciales de la ciudad. También puede marcar un cambio en el concepto de centro comercial en Madrid. Espacios abiertos, luz natural, zonas de descanso y una ubicación privilegiada podrían convertirlo en una visita habitual para quienes buscan un día de ocio completo. Y al ser además el centro comercial más grande de la capital, está claro que atraerá el interés de todos aquellos que deseen saber cómo es por dentro.