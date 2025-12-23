El PP asume un cambio de estrategia para el nuevo ciclo electoral: «Pelear contra Vox sólo da aire a Vox»

El enfrentamiento directo con Vox no funciona. En Génova interpretan que la estrategia de confrontación del PSOE para convertir a los de Abascal en el objetivo del debate político y mermar las esperanzas del PP, solo ha conseguido fortalecer al bloque de derechas. Con el 60% del voto concentrado en estas dos últimas formaciones políticas, los de Feijóo advierten a Sánchez que «pelear contra Vox sólo da aire a Vox».

Los populares subrayan que el intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plantear los comicios electorales en una especie de elección entre «democracia» o «ultraderecha» ha terminado por tener para él un efecto rebote. Así, lejos de aislar a los de Santiago Abascal, lo único que han conseguido los del PSOE es fortalecerle.

Lo cierto es que Vox ha sido una de las formaciones políticas que más ha subido tras las elecciones de este domingo. Duplican su porcentaje de voto en hasta 8 puntos más que en los anteriores comicios de 2023. Con todo, los de Abascal finalmente se consolidan como tercera fuerza política en la región extremeña pasando de 5 hasta los 11 escaños.

En Génova la estrategia pasa por intentar capitalizar el voto del que ahora asumen como «bloque de derechas». Y con ello, intentan arrogarse como propio el resultado de las urnas que, a la suma de PP y Vox en Extremadura, han concentrado el 60,08% del voto en favor de ambas formaciones políticas.

El hecho de que el PP haga alusión a que forme parte de un bloque con Vox, es un giro sorpresivo dentro de las filas del partido. Más aún, cuando hasta la fecha siempre ha rehuido a la hora de aplciar esta terminología y a la que, por contra, siempre se ha referido el presidente socialista del Gobierno para aunar a todas las formaciones que considera progresistas del arco parlamentario.

Así, en la táctica de los populares estaría en seguir el planteamiento previamente implementado por La Moncloa. Sánchez se ha colocado como líder del bloque de progresista que acoge a todos los grupos de izquierdas. En el PP apuntan a que, si él juega a bloques, los de Feijóo también lo harán.

Es más, para los populares la estrategia viene a ser una manera de anticiparse a lo que se espera sea una nueva tendencia a nivel nacional. Y lo cierto es que la fotografía en Extremadura es inequívoca: la derecha gana con holgura y ello a pesar de que la candidata popular María Guardiola no haya sido capaz de cosechar una mayoría absoluta.