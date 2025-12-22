Génova reconoce que la aritmética parlamentaria empuja al PP a recurrir a un pacto con Vox en Extremadura

El Partido Popular se ha consolidado como la fuerza política más votada en Extremadura. Ese ha sido el resultado claro de unas elecciones en las que el partido que lidera María Guardiola se ha quedado lejos de una mayoría absoluta. Con 28 escaños, uno más que en 2023, la candidata popular no ha sido capaz de desbloquear el Gobierno regional y deposita ahora todas sus esperanzas en que Vox le facilite la gobernabilidad.

En Génova la conclusión es clara. La victoria de Guardiola ha sido rotunda pero quedarse a cuatro escaños de la mayoría absoluta obliga de facto al PP a volver a sentarse con Vox a negociar. En su primera comparecencia tras conocerse su victoria en las urnas, era la candidata popular la encargada de arrojar el primer lance sobre los de Santiago Abascal. En su manos está, aseguró la líder del PP, «favorecer el cambio» y «no bloquear» el futuro del Gobierno regional.

Lo cierto es que un hipotético acuerdo con Vox no le supondría un cheque en blanco. Ya lo expresó el mismo Abascal al inicio de la campaña por las extremeñas donde, desde la ciudad de Mérida, mermó sus esperanzas de conseguir el favor de los suyos a cambio de nada. «La señora Guardiola, o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el Partido Socialista», declaró a lo que, a los resultados de este domingo, ha asegurado que van a hacer valer la fuerza que han conseguido en la región.

Un pacto en cuanto a políticas migratorias o de género, su postura respecto al Pacto Verde y la defensa del mundo rural y de las nucleares, así como un acuerdo sobre Educación o la lucha contra la Ley de memoria democrática, son algunos de los postulados que, desde Vox, se anticipan que podrían estar sobre la mesa de una futura negociación con los de Alberto Nuñez Feijóo.

Amplía distancias con el PSOE

El PP nacional, que no han entrado a valorar la subida de los de Abascal en las urnas -suben de 5 a 11 escaños-, centran su victoria en la distancia que, desde este domingo, marcan con el PSOE liderado por el procesado Miguel Ángel Gallardo. Si bien, tal y como se propusieron en Génova, el PP no ha sido capaz de pasar de la barrera de los 30 escaños, sí que ha logrado por su parte ampliar la distancia de hasta 17 puntos con los socialistas.

Para el PP, la derrota que han sufrido los de Pedro Sánchez, bajar de 28 a 18 escaños, ha sido un «mérito exclusivo» suyo que debería interpelarle. A juicio del principal partido de la oposición, las políticas basadas en «levantar muros entre los españoles» han colocado al PSOE en una difícil tesitura que, finalmente, ha acabado con ellos en las urnas.

«La derrota no es de Gallardo, es del presidente del Gobierno», han asegurado al unísono en Génova a la vez que no han cesado los reproches contra el líder socialista del Gobierno. Primero por no haberse atrevido a comparecer la misma noche en que se ha conocido su derrota en Extremadura, también la de su candidato, ni siquiera para «asumir su fracaso en primera persona».

A la reducción de las expectativas del PP nacional de lograr una mayoría absoluta de los de Guardiola, tal y como reflejó OKDIARIO, los populares han logrado varios de sus propósitos. Empezando por la ampliación del número de votos, que no de escaños, que han consolidado al principal partido de la oposición como primera fuerza política en una región históricamente socialista.

De 900.000 extremeños que estaban convocados a las urnas, un 43,18% ha confiado su voto en el PP. Esto es casi 5 puntos por encima de los anteriores comicios del año 2023 donde el PP se hizo con el 38,78% del electorado.

Sin 30 escaños, por Cáceres

Hasta última hora de la noche, cuando el escrutinio rozaba ya el 99%, las esperanzas de los populares se depositaban en la ciudad de Cáceres. Una ubicación clave para los de Guardiola, porque del resultado de esta región dependía alcanzar el escaño número 30 que habría dejado a la del PP a apenas tres escaños de una mayoría absoluta.

No obstante, han sido un total de 244 votos los que le han alejado de este objetivo y escaño que, por contra, ha ido en favor del PSOE. Los de Gallardo han rozado los 8 escaños, por detrás de un PP que se consolida con 13 parlamentarios y un partido, Vox, que se alza como tercera fuerza política con 5 diputados en esta región.