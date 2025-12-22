Tellado celebra la victoria en Extremadura: «Es una paliza del PP al PSOE, se hunde en su suelo electoral»

Los resultados del Partido Popular en las elecciones en Extremadura han sido una «paliza» al PSOE. Así lo ha asegurado el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que ha pronosticado que los comicios de este domingo suponen un duro golpe para el sanchismo. «Es una paliza del PP al PSOE, una paliza para la historia, el PSOE se ha hundido en su suelo electoral», ha expresado.

En una rueda de prensa contraprogramada a la de la candidata de los populares en Extremadura y clara vencedora de los comicios autonómicos, María Guardiola, el número dos del PP ha querido valorar unos resultados que, a su juicio, marcarán un antes y un después no sólo en la región, sino también en el resto de la nación. «Se abre un horizonte de ilusión y de esperanza», ha señalado.

Para Tellado, este domingo «han ganado la sensatez, la decencia, la capacidad de gestión, la defensa de la igualdad, la apuesta por la convivencia». En contraposición, ha asegurado, han perdido «la corrupción, el populismo, bloqueo y la parálisis política» a la que el Gobierno de Pedro Sánchez, también el PSOE, han sumido a los españoles.

«Los ciudadanos de Extremadura han dicho no a la corrupción, han gritado no a Pedro Sánchez y no a su podredumbre moral», ha esgrimido. Un rechazo, ha señalado, con el que una parte de la sociedad ha dicho «ya basta» ante al «partido del saqueo, al partido del machismo y a los ataques a la igualdad y la democracia».

A su juicio, la victoria del PP ha sido un «sí» rotundo a «avanzar todos juntos». Un sí «a la honestidad en política», un sí, ha asegurado, «a una presidenta digna y libre», como ha señalado, es la popular María Guardiola. «El PSOE se ha hundido en su suelo electoral. Ha perdido más de un tercio de sus apoyos en un lugar que hasta hace poco era uno de sus bastiones electorales. Ya está mucho más cerca de la tercera posición que de la primera», ha recalcado.

Con todo, el número dos del PP, ha destacado que, tras este domingo, se ha iniciado el «principio del fin de Pedro Sánchez» y ha aplaudido que comience «una nueva era» en la política española. «El muro de Sánchez se está derrumbando con la fuerza de los votos. Él decidirá si su agonía acaba en 3 meses o en 15. Eso es ya lo único que le queda por decidir», ha asegurado.

Para Tellado, «el PSOE es hoy un partido en el chasis, hundido en el descrédito más absoluto y abandonado por los ciudadanos. Y está así por méritos propios». «Con los resultados de esta noche, la tendencia electoral del PP desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente del partido se consolida y aumenta», ha asegurado Tellado.