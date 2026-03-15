El secreto del juvenil aspecto de Mañueco: por qué el presidente de Castilla y León aparenta 20 años menos

Alfonso Fernández Mañueco, líder del Partido Popular de Castilla y León, parece mucho más joven de lo que reflejan sus 60 años (cumplirá 61 el próximo 29 de abril). Su aspecto fresco y enérgico ha llamado la atención tanto de ciudadanos como de medios, despertando curiosidad sobre los hábitos y secretos detrás de su imagen, tras ganar las elecciones de Castilla y León este 15 de marzo.

El secreto de su piel tersa y aspecto juvenil

Alfonso Fernández Mañueco aparenta menos edad de la que tiene. Su piel tersa y su rostro fresco llaman la atención, y varios hábitos cotidianos explican por qué mantiene un aspecto tan juvenil. Esto, junto con que se cuida el pelo tiñéndose, hace que parezca que tiene 20 años menos. Entre los secretos para tener una piel cuidada y saludable, destaca una buena alimentación que se refleja en la piel, una hidratación constante, ejercicio regular y saber manejar bien el estrés.

Alimentación saludable

Mañueco ha destacado los enormes beneficios de comer carne como eje de la dieta mediterránea, que incluye verduras y proteínas magras, evitando los excesos y prestando atención a hidratarse correctamente bebiendo mucha agua.

Vida activa y ejercicio constante

El presidente castellanoleonés es un paseador incansable. Sus rutinas incluyen largos paseos por la ribera del Tormes y recorridos por el casco histórico de Salamanca. Además, en su juventud fue portero de fútbol, actividad que cultivó durante años y que contribuyó a mantener agilidad y tono muscular. Esta actividad física regular favorece la circulación, la postura y la vitalidad, factores visibles en su aspecto actual.

Hábitos de bienestar y descanso

Mañueco combina su vida política con momentos de relax y disfrute personal, como fines de semana con paseos familiares. Asimismo, prioriza dormir bien y dedicar tiempo a su familia, lo que reduce el estrés y promueve la regeneración celular, elementos claves para mantener un aspecto joven.

Cultura y deporte

En su juventud mantuvo siempre su mente activa y curiosa. Mañueco es un amante de la música de los 80, con grupos como Loquillo, Los Secretos y Hombres G, y dedica tiempo a la lectura y al aprendizaje constante. Estas actividades estimulan la memoria y la creatividad, factores que también influyen en una apariencia vital y dinámica.

La serenidad como aliado

Por último, su carácter calmado y sereno contribuye a su aspecto saludable. Conocido como «el hombre tranquilo», Mañueco gestiona el estrés con calma, evita la tensión y transmite tranquilidad, algo que no solo beneficia su salud mental, sino también su presencia física y facial.