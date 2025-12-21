El candidato del PSOE a las elecciones de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, procesado por la colocación del hermano del presidente, David Sánchez, ha asumido este mismo domingo que el resultado de las elecciones de Extremadura, donde ha caído hasta los 18 escaños, el peor resultado de la historia de los socialistas en la autonomía, «es muy malo» pero se niega a dimitir para seguir aforado. En su lugar, ha optado por convocar «de forma urgente a la Ejecutiva Regional» para «analizar los resultados con claridad» este lunes.

La candidatura de Miguel Ángel Gallardo, con un 95% escrutado, apenas ha logrado un 26% de los votos y se ha quedado con sólo 18 escaños, menos de la mitad de los 41 que llegaron a tener los socialistas hace décadas, en una región que ha sido históricamente de izquierdas.

De este modo, el secretario general del PSOE ha empeorado el peor resultado hasta el momento, los 28 diputados de su predecesor, el ex presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, en las elecciones de 2023. De ese modo, reduce 10 asientos el suelo electoral de su partido en la autonomía.

«El resultado es muy malo; lo destaco sin paliativos», ha admitido Gallardo. El político socialista ha asegurado que es una valoración «ajustada a la realidad» y ha asegurado «tener los pies en el suelo» y reconocer la situación «cuando los resultados son adversos»

«Para analizar los resultados con claridad, he convocado de forma urgente a la Ejecutiva Regional para mañana y allí podremos analizar bien los resultados», ha asegurado Gallardo.

El secretario general socialista en la región ha evitado dimitir. Interpelado por los periodistas, ha asegurado que no es lo que considera más relevante: «Lo que menos me preocupa es mi futuro político, lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión».

Críticas a María Guardiola (PP)

En todo caso, el candidato socialista ha querido desviar la atención y tratar de criticar al PP de María Guardiola, pese a que los populares les han superado por 11 asientos y 18 puntos. «La pregunta esta noche es para qué han servido estas elecciones», ha manifestado en una comparecencia desde la sede del PSOE extremeño, en Mérida.

«Guardiola las convocó para tener una mayoría absoluta», ha recalcado el dirigente socialista, para recriminarle que se las «inventó» por «la cuestión presupuestaria y no quiso ni siquiera negociar presupuestos».

El dirigente aseguró que las elecciones se convocaron «porque Guardiola no quiso negociar los presupuestos, aunque ella trasladó que no querían los partidos políticos». «Que la señora Guardiola no eche la culpa a los ciudadanos del bloqueo que se ha producido», ha abundado Gallardo.

Además, ha afeado a Guardiola que haya querido «convertir Extremadura en un experimento» que, según el político socialista, «mandato Feijóo bajo esa mentira ha fallado estrepitosamente», en alusión a la imposibilidad de aprobar unos presupuestos para la autonomía. A sus ojos, los «generarán bloqueo, inestabilidad y mayor radicalidad».

La polémica ha rodeado el liderazgo de Gallardo desde el principio. El socialista está procesado por el caso en el que se investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz durante la etapa en la que la encabezaba el candidato extremeño del PSOE.