La Audiencia destaca la «importancia» de los mails revelados por OKDIARIO para juzgar a David Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado la resolución de la juez Beatriz Biedma y ha desestimado el recurso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, que tendrá que sentarse en el banquillo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Entre otros, la Audiencia analiza los indicios aportados por la juez, como los correos electrónicos entre David Sánchez y el asesor de La Moncloa, Luis Carrero, que fueron destapados por este periódico. En el mail más revelador, el asesor de Presidencia del Gobierno, que trabajaba al servicio de David Sánchez en su programa Ópera Joven de la Diputación de Badajoz, se dirigía a éste como «hermanito».

Este mail activó la investigación a David Sánchez por tráfico de influencias. Carrero fue contratado a finales de 2023 como jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas en la Diputación de Badajoz, abandonando así su puesto de asesor en La Moncloa.

Para desestimar el recurso de David Sánchez, la Audiencia de Badajoz sostiene que «los indicios de delito en este apartado los extrae de manera racional y motivadamente la instructora de los correos corporativos intervenidos a Don David, de los que se deduce una colaboración estrecha con el mismo en temas profesionales desde mucho antes de la incorporación del Sr. Carrero», haciendo así alusión a las diferentes revelaciones de este periódico.

Así, destaca que «las comunicaciones relevantes a efectos indiciarios que recoge el Auto son de 2022 y 2023, deduciéndose de los correos electrónicos al proyecto Operegrina confeccionándose documentación presupuestaria, elaboración de presentaciones o funciones de los cargos. Del correo citado de julio de 2022 se propone el Sr. Carrero para ocupar un cargo.

También figura el Sr. Carrero en el proyecto Ópera Joven como coordinador del mismo proyecto. Y otros se refieren a subvenciones y ayudas en el ámbito de la cultura. Existen incluso correos de los que se deduce una relación personal muy cercana entre ellos, llamando Don Luis a Don David como hermanito», en alusión al mail antes mencionado.

Además, la Audiencia destaca los correos «de excepcional importancia indiciaria», también destapados por este periódico, en los que «es el propio Sr. Sánchez el que dice al Sr. Carrero que en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí (lo que denota su ausencia del lugar de trabajo) para servir de apoyo y contesta Don Luis que de la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dicho Candalijas fue a lo largo de noviembre, deduciéndose al menos indiciariamente que ambos dan por sentado el nombramiento 23 días antes de la publicación incluso de las bases».

«Suficientes indicios»

«Nos encontramos en definitiva con que el auto recurrido recaba suficientes indicios de cuantas diligencias se han practicado durante la fase de instrucción como para que esta Sala entienda que está debidamente motivada y que cumple sobradamente el canon exigible según la naturaleza jurídica y finalidad de este tipo de resoluciones dictadas al amparo del art. 779.1. 4ª LECrim».

David Sánchez irá a juicio por la contratación de su asesor y la suya propia como coordinador de los conservatorios de música. También se sentará en el banquillo Luis Carrero y el propio secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

En dos autos dictados este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz considera que este asunto «han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea éste el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara».

Por tanto, añade que «no se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria», apunta la Audiencia Provincial

«En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento», señala el auto.