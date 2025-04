El mail que revela que el hermano de Sánchez urdió el enchufe del asesor monclovita en la Diputación

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, trató de desvincularse este viernes, en su segunda comparecencia ante la juez Beatriz Biedma, de la contratación de Luis Carrero, el asesor de La Moncloa que, como reveló OKDIARIO, trabajaba para él en la Diputación de Badajoz. Sánchez, imputado por cinco delitos, se servía de este asistente, pagado por Presidencia del Gobierno, para impulsar sus proyectos de ópera. La juez sospecha que el hermano del presidente socialista intervino para que la Diputación crease una plaza para Carrero, que acabó contratado como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Sin embargo, varios correos intercambiados entre Sánchez y Carrero, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, contradicen esa declaración. El 27 y el 28 de septiembre de 2022, el hermano músico del presidente del Gobierno comenta con un cargo de la Diputación, Marta Durán -Técnico de Gestión de Proyectos, Delegación de Presidencia y Relaciones Institucionales, Oficina de Proyectos Europeos- su candidatura para optar a un proyecto de óperas con Portugal, financiado con fondos europeos (POCTEP).

Carrero, a propósito de la conversación entre ambos, le apunta a Sánchez: «Me gusta esta chica, parece que tiene buen orden en la cabeza. Se me ocurre: su papel de cara a la reunión podría ser precisamente que te asesorara sobre cómo montar la Oficina para desarrollar estos proyectos -cuánta gente debería tener, funciones, presupuesto aproximado…-que entiendo que es lo que hay que plantear al hombre del mazo». Una propuesta que es recogida por David Sánchez, quien se la traslada a Durán. Carrero acabaría contratado meses después para desarrollar proyectos de este tipo.

Por entonces, David Sánchez y su asesor estaban volcados en el diseño de un proyecto europeo, que contó con el respaldo del propio Gobierno, como reveló OKDIARIO. El hermano de Pedro Sánchez contactó directamente con el gobierno portugués de Antonio Costa para su desarrollo. Todo ello, tras impulsar el Gobierno español un acuerdo cultural con Portugal para dar encaje a estos proyectos.

Este periódico ha venido revelando varios correos que demuestran que Carrero y Sánchez se intercambiaban impresiones sobre la contratación del asesor por parte de la Diputación de Badajoz antes incluso de publicarse las bases de la convocatoria.

«Solté la liebre en Moncloa»

Así, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que, aparte de tratar sobre asuntos relacionados con las óperas, hablaron del nuevo cargo asignado al asesor: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo». Ese mail está fechado 23 días antes de que en el Portal del Empleado se publicasen las bases para optar al puesto en comisión de servicios.

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas [Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud] fue a lo largo de noviembre (sic). Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

La comunicación deja así constancia de que se asignó el puesto al asesor mientras éste seguía desarrollando sus funciones en el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, adscrito a la Unidad de Mensajes del Gabinete de Presidencia.

Informe de la UCO

Según recoge la Guardia Civil en un informe entregado a la juez, no es hasta el 5 de diciembre que «se hace pública la lista de aspirantes admitidos, figurando únicamente Luis María Carrero Pérez, constituyéndose, igualmente, la comisión de valoración que debe resolver la convocatoria».

El 12 de diciembre, se realiza la «entrevista y valoración de la memoria» presentada por Carrero, proponiendo su nombramiento «en 45 minutos».

«Querido hermanito»

La figura de Carrero ha tomado relevancia para la juez del caso David Sánchez tras conocerse el correo, revelado por este periódico y fechado el 9 de julio de 2022, en el que el asesor de La Moncloa se dirigía así a David Sánchez Pérez-Castejón «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Luis Carrero ya ejercía entonces de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar para la Presidencia del Gobierno.

Trata de desvincularse

David Sánchez trata ahora de desvincularse de la contratación del asesor. Su abogado, Emilio Cortés, ha afirmado que el hermano de Pedro Sánchez no tenía «absolutamente ningún» interés en ello, ya que «el señor Carrero tiene unas funciones y el señor Sánchez tiene otras».

De hecho, «el señor Carrero no es músico, con lo cual es imposible que haga música», por lo que David Sánchez no tuvo «absolutamente ninguna» intervención en su contratación: «Pero si no puede intervenir, es decir, es una persona que no tiene ningún tipo de competencia en materia de tramitación administrativa».

Respecto al correo en el que David Sánchez y el ex asesor de Moncloa hablaban de la plaza en la Diputación de Badajoz, destapado por este periódico, el abogado ha señalado que «fue una disfunción», debido a un error en la fecha de aprobación de la plaza «y él entendió que la plaza ya estaba conseguida», ha explicado Cortés.