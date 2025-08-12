Quince niños sufren lesiones oculares tras montarse en una atracción de feria en un pueblo de Málaga

La Guardia Civil investiga las lesiones oculares sufridas por varios niños tras montarse en una atracción de feria de Valle de Abdalajís (Málaga). Al menos quince menores resultaron afectados con úlceras corneales, irritaciones o molestias en los ojos. Por el momento consta una denuncia.

El ayuntamiento ha informado de «varias personas afectadas» por la presencia de pequeñas partículas metálicas, presuntamente procedentes de la atracción de los coches de choque. El gobierno municipal sostiene que se siguieron todos los protocolos de seguridad.

Al menos 15 menores han recibido atención médica por irritaciones y lesiones oculares. A algunos de ellos les diagnosticaron úlceras corneales en el centro de salud local y se les indicó seguimiento hospitalario si persistían las molestias.

La caída de virutas en la atracción podría deberse a la grasa acumulada en la tela metálica del techo, que al vibrar se desprende en partículas, fenómeno que se agrava por las subidas y bajadas de la tensión eléctrica, según señala Sur, que ha adelantado el suceso.

El ayuntamiento ha indicado que la titular de la atracción presentó la documentación técnica en vigor y que la instalación cuenta con póliza de responsabilidad civil. El consistorio se ha puesto a disposición de los vecinos para facilitar la información necesaria de cara a posibles reclamaciones por daños contra la responsable y su aseguradora.

El primer caso se registró el pasado sábado, cuando una menor acudió al centro de salud con el ojo enrojecido. Los sanitarios le extrajeron un cuerpo extraño. Después aparecieron más afectados con parches oculares. En la madrugada del domingo ya había 15 niños esperando revisión, según el citado medio, y en la farmacia del pueblo se agotó el tratamiento indicado.

Por su parte, la feriante sostiene que cumplía todos los requisitos legales y que actuó de inmediato al ser avisada por la Guardia Civil. Los coches de choque habrían estado instalados previamente en la feria de Casabermeja, y su próximo destino es Villanueva de la Concepción, municipios ambos en la provincia de Málaga. La investigación está en manos de la Policía Judicial de Antequera (Málaga).