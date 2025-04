David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha declarado este viernes ante la juez que no tuvo participación en la contratación en la Diputación de Badajoz del ex asesor de Moncloa, Luis Carrero Pérez, quien le llamaba «hermanito» en sus comunicaciones, tal como desveló OKDIARIO.

Según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por OKDIARIO, el familiar del líder socialista ha achacado a un malentendido el correo por el que la magistrada sospecha que tuvo conocimiento previo de su llegada para ocupar una plaza de eventual en la Diputación de Badajoz.

El hermano del presidente ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado, Emilio Cortés, durante una comparecencia que ha durado aproximadamente 30 minutos. Durante su declaración, ha explicado que contactó con un vecino de Badajoz para alquilarle un piso en la ciudad antes de su entrevista «a modo de prueba y para conocer precios de alquiler en la zona».

Al término de su declaración, David Sánchez ha salido de los juzgados, tal como ha entrado, a pie y sin querer hacer declaraciones. Ha hecho el paseíllo ante los medios, rodeado de multitud de periodistas que corrían a su alrededor hasta que se ha montado en un coche.

Por su parte, una de las aspirantes a la plaza que fue asignada a David Sánchez, Cristina de Frutos, ha considerado que «no hubo igualdad de oportunidades» en el proceso de selección, y ha señalado que le dijeron que esta plaza «estaba dada». De Frutos, que ha declarado como testigo, ha dicho: «Cuando me dijeron que se presentaba David Sánchez, también me dijeron que la plaza era para él».

Según ha relatado la aspirante, en línea con la información en primicia de OKDIARIO de diciembre, en su entrevista no le «preguntaron nada» y posteriormente en la resolución de adjudicación señalaban que «a la persona seleccionada la seleccionaron precisamente porque contestó muy bien a las preguntas». «A mí me felicitaron por mi trayectoria, por mi currículum, por mi proyecto, pero nunca me hicieron ninguna pregunta», ha añadido. Ha señalado que había personas que creían que esta plaza «estaba dada».

Además, ha confirmado que «anteriormente» a presentarse a este proceso, le «dijeron que estaba dada» la plaza, pero decidió presentarse: «Si yo hubiese creído que estaba dada no me hubiese presentado», ha relatado la aspirante, quien no ha querido desvelar quién le dio esa información, pero sí se lo ha dicho a la jueza durante su declaración.

«Lo único que puedo decir es que era algo que sabían más candidatos, no solamente yo, porque yo lo oí como dos candidatos también lo decían» que estaba plaza «estaba dada», tras lo que ha señalado que a pesar de esta situación, decidió no denunciarlo, y ha reiterado que «no hubo igualdad de oportunidades en aquel proceso», ha concluido.

Más declaraciones

También ha declarado como imputado Luis Carrero Pérez, ex asesor de Moncloa contratado en 2024 como eventual en el mismo área de Cultura de la Diputación de Badajoz que David Sánchez. Carrero ha respondido a las preguntas de su abogado, la jueza y la Fiscalía, confirmando que conoce a David Sánchez desde hace años.

Tras diez meses de investigación, la jueza ha aparcado el presunto enriquecimiento ilícito y el delito fiscal de David Sánchez, centrándose en averiguar las circunstancias de su llegada a la Diputación de Badajoz como coordinador de las actividades de los conservatorios.

La magistrada sostiene en sus autos que al hermano de Pedro Sánchez le crearon una plaza a medida cuando se quedó sin trabajo en Rusia en 2016, adaptando posteriormente el puesto a sus preferencias personales y vaciándolo de contenido.