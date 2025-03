Moncloa dice que el asesor que llamó «hermanito» a David Sánchez hacía «lo que encomendase el presidente»

Por primera vez, el Gobierno ha respondido por escrito al Congreso de los Diputados sobre el asesor de La Moncloa, Luis Carrero, que -como reveló OKDIARIO- trabajaba para el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

En respuesta a varios diputados del Partido Popular, el Ejecutivo destaca que «los empleados públicos de Presidencia del Gobierno llevan a cabo las tareas necesarias para la realización de las funciones y competencias de los órganos y unidades en los que están destinados, de acuerdo con el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno».

Entre esas funciones para el Gabinete del presidente, al que estaba adscrito Carrero, figura la de «realizar aquellas actividades o funciones que le encomiende el presidente del Gobierno».

Según la respuesta remitida por Moncloa a la juez del caso, Beatriz Biedma, este asistente estuvo contratado como «asesor/vocal» con nivel 30, entre el 2 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Carrero, que provenía del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, fue fichado para el Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y luego quedó adscrito a la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos del Gabinete. Presidencia le asignó el nivel 30, el máximo, con un complemento de «productividad» de 528,59 euros mensuales.

El asesor dejó este puesto tras ser contratado como Jefe de Sección de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz. Un cargo que ahora está bajo la sospecha de la juez Biedma. La instructora indaga en sí ese puesto fue creado para él dadas la relación previa que mantenía con David Sánchez, y que ha ido revelando este periódico.

La existencia de Luis Carrero y su estrecha relación con el hermano músico de Pedro Sánchez fue revelada por OKDIARIO en un correo electrónico clave ahora para la investigación, y fechado el 9 de julio de 2022.

En esta comunicación, el asistente Carrero, pagado por Presidencia del Gobierno, se dirigía así a David Sánchez: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

A pesar de su puesto como asesor en Moncloa, Carrero ejercía de secretario personal de David Sánchez. En concreto, ambos estaban volcados en un ambicioso proyecto -con un presupuesto de seis millones a cargo de fondos europeos- para promocionar la ópera entre España y Portugal, Operegrina. Este plan contaba además con el impulso del Ministerio de Cultura.

Este periódico ha ido destapando las numerosas comunicaciones entre Sánchez y Carrero que han propiciado la investigación al asesor, ahora imputado.

Así, por ejemplo, dio a conocer que David Sánchez y su asesor ya comentaban la contratación del segundo por parte de la Diputación de Badajoz antes incluso de que el puesto se aprobase de forma definitiva.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que hablaron de este nuevo cargo: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo».

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

En otro correo se ve cómo David Sánchez presentaba a su asistente como «coordinador» y «apoyo externo» de sus actividades en la Diputación de Badajoz.

Y en otro, cómo el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor de La Moncloa para recopilar distintas subvenciones del Gobierno a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Todo ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

En otro correo se desvela incluso cómo Carrero hacía los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba en La Moncloa. Y en otro, cómo se dirigía a cargos del Gobierno en representación de la oficina de David Sánchez.

Los correos fueron recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe remitido la semana pasada a la juez Biedma, que mantiene imputado al hermano de Pedro Sánchez. La investigación al asesor ha recibido además el aval de la Audiencia de Badajoz, que destaca en un auto los mails intercambiados entre Carrero y David Sánchez y revelados por este periódico.

Cabe destacar que Carrero está ahora imputado y ha sido citado a declarar el próximo 25 de abril. La juez también ha llamado a comparecer, por segunda vez, al hermano del presidente del Gobierno.