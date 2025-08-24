Muere un hombre en Cádiz tras caerle una piedra encima mientras pescaba con su padre

Un hombre ha fallecido este sábado en Cádiz al caerle encima una piedra mientras pescaba en la zona del espigón, en las inmediaciones del puente de la Constitución 1812 de la capital, según ha confirmado el 112 Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 14:15 horas, cuando un testigo alertó de que un hombre había sido alcanzada por una piedra de grandes dimensiones mientras se encontraba pescando en la glorieta de Donantes de Sangre, en la intersección con la avenida de la Bahía.

La sala coordinadora de emergencias activó un despliegue de Bomberos, Policía Local, Nacional y sanitarios, pero nada se pudo hacer por salvar su vida. La Policía Judicial se desplazó al lugar de los hechos para proceder al levantamiento del cadáver.

Según detalla La Voz de Cádiz, el hombre, de unos 50 años, se encontraba con su padre en el momento de los hechos. La caña con la que estaba pescando quedó atrapada y, al acercarse al agua para intentar recuperarla, se apoyó en una piedra, perdió el equilibrio y se resbaló, provocando el desprendimiento del bloque, que cayó sobre él. Fue el propio padre quien llamó a la Policía.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el concejal de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, también acudieron al lugar de los hechos para interesarse por lo ocurrido.

Muere un parapentista en Granada

En la crónica andaluza de sucesos hay que lamentar también la muerte de un parapentista de 68 años en Loja (Granada).

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19:45 horas del viernes, cuando la Policía Local llamó al 112 para informar del accidente y solicitar la presencia de los servicios médicos. En el aviso indicaban que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje.

La sala coordinadora del 112 movilizó a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo, al de Coordinación y Rescate y a efectivos sanitarios del 061, que confirmaron su muerte. La Guardia Civil activó el protocolo judicial.