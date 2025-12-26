Baleares igualará este año el número de cruceristas y grandes embarcaciones de antes del Covid, cuando en 2019 se registraron 2.656.443 personas y 818 barcos. A falta de cerrar las cifras del presente mes de diciembre, según las cifras del informe elaborado por Puertos del Estado, los puertos de Baleares han recibido entre enero y noviembre un total de 2,55 millones de cruceristas.

Por lo que respecta al número de buques, en los primeros once meses del año han llegado 780 cruceros, sólo 38 menos que los que llegaron hace media docena de años.

La crisis del Covid provocó que el sector frenara en seco en 2020 su crecimiento. Después de un 2019 histórico que batió récords de cruceristas este turismo pasó a registrar una crisis sin precedentes, en la que, tanto los gobiernos europeos, como el de Estados Unidos, prohibieron la actividad que fue retomada de forma muy progresiva desde 2021.

Pero hasta ahora Baleares no acababa de recuperar las cifras previas a la pandemia. En el caso concreto de Ibiza y Menorca, estas islas sí habían superado los niveles de turismo de cruceros de antes de la pandemia, pero no ocurría lo mimso con el puerto de Palma aunque la recuperación podría ser realidad a finales de este 2025 que está a punto de acabar.

De hecho, los últimos registros de Puertos del Estado reflejan que la cifra de cruceristas a estas alturas de año, se ha incrementado un 4,5% interanual en Baleares. No obstante hay margen para el crecimiento dado que en noviembre llegaron 99.381 pasajeros de crucero, lo que ha supuesto un significativo descenso frente a los 143.976 del mismo periodo del año anterior.

Y todo ello a las puertas de que el Govern balear y las navieras tengan que negociar la limitación de cruceros en Palma, que implantó la socialista Francina Armengol la pasada legislatura de un máximo de tres embarcaciones al día y sólo una de ellas con un tope de 5.000 turistas.

Un acuerdo con las navieras que tendrá que ser revisado dado que tiene vigencia hasta 2026 y que todo hace indicar que el actual Ejecutivo del PP de Marga Prohens mantendrá como mínimo el actual acuerdo para limitar la llegada de cruceros al puerto de Palma.

Algo que sería coherente con las políticas de sostenibilidad por las que se ha decantado el Govern de Prohens sin crecimiento de plazas turísticas, prohibición de nuevos pisos turísticos, limitación a los rent a car y todo hace indicar que al turismo de cruceros. Y ello pese a que se trata de un turismo que no consume territorio y tiene un mayor poder adquisitivo que el resto.