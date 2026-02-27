La terraza más icónica del privilegiado Paseo Marítimo de Palma sale a concurso tras cuatro años cerrada y después de 70 años de actividad, siendo punto de encuentro habitual para turistas y residentes desde su inauguración en 1951.

El consejo de administración de Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado convocar un concurso público para la explotación de este bar-cafetería-restaurante ubicado en la remozada plaza de Santo Domingo de la Calzada.

Ubicado en los jardines de Santo Domingo dentro de la zona patrimonial del puerto de Palma y a los pies del barrio de Es Jonquet, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) la concesión del popular Bar Marítimo incluye una terraza en la primera planta del edificio, así como una terraza exterior frente a la fachada principal, lo que refuerza su atractivo y funcionalidad.

Se trata de un enclave emblemático del puerto, con un elevado tránsito peatonal y una posición estratégica que favorece su conexión tanto con los usuarios portuarios como con residentes y visitantes de la ciudad.

Su puesta en servicio permitirá reforzar la oferta de servicios del puerto y dinamizar social y económicamente este entorno, en línea con la estrategia de la APB de fomentar la integración puerto-ciudad.

Curiosamente su cierre fue semanas antes del inicio de las obras de remodelación del Paseo Marítimo de Palma cuando su anterior propietario se vio obligado a presentar un ERTE por la delicada situación que atravesaba el establecimiento como consecuencia de las restricciones por la pandemia y desde entonces ha permanecido cerrado.

Ahora el nuevo adjudicatario de este establecimiento podrá gestionarlo durante el plazo máximo de 12 años para así poder rentabilizar la inversión en un negocio donde podrá explotar las instalaciones destinadas a bar, cafetería y restaurante, así como la posibilidad de ofrecer servicios complementarios vinculados a la hostelería y la restauración.

Con esta iniciativa, APB ha apuntado que continúa trabajando para mejorar la calidad de los servicios portuarios, promover la integración del puerto con la ciudad y generar nuevos espacios que impulsen la actividad económica y turística en el entorno portuario.