Hoy, 19 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con nubes bajas por la mañana, que podrían dejar brumas en el interior. A medida que avance el día, los cielos se despejarán, aunque se espera un descenso notable de las temperaturas máximas. El viento soplará de forma moderada, con rachas fuertes en zonas altas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo despejado que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 12 grados y una suave brisa del sureste a 15 km/h, la jornada promete ser agradable. A medida que el sol asome a las 07:17, la sensación térmica alcanzará los 21 grados, aunque la humedad, que puede llegar a ser del 80%, podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

Ya por la tarde, el termómetro se elevará hasta los 19 grados, manteniendo un cielo similar al de la mañana. La calma del viento se mantendrá, con ráfagas que no superarán los 4 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin preocupaciones. Con la puesta del sol a las 19:22, el día se cerrará con temperaturas agradables, dejando atrás cualquier riesgo de lluvia. En resumen, un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Nubes grises y viento intenso en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y un viento del sureste que sopla a 15 km/h, creando una sensación de frescor que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la humedad alcanzará niveles del 85%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta pesado.

La tarde traerá un ligero contraste, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados, pero el viento se intensificará, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. Este cambio puede resultar incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable llevar un paraguas a mano, ya que la inestabilidad del tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Guecho: ambiente fresco y soleado hoy

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:17. A medida que avanza la mañana, la temperatura mínima se situará en 11°C y la sensación térmica será similar, creando un ambiente fresco y agradable. La brisa del sureste, con una velocidad media de 15 km/h, aportará un toque de frescura, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Durante la tarde, el sol alcanzará su punto máximo, elevando la temperatura hasta los 19°C. La humedad, que oscilará entre el 50% y el 85%, hará que el ambiente se sienta un poco pesado. Sin embargo, no se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de una jornada mayormente soleada hasta la puesta del sol a las 19:22. En resumen, será un día fresco y agradable, perfecto para actividades al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados. Durante la mañana y la tarde, se espera un ambiente templado, con una leve brisa que podría hacer sentir un poco más fresco el aire, pero sin probabilidades de lluvia que alteren la jornada.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un paseo por el parque o una visita a las terrazas locales pueden ser excelentes opciones para disfrutar de esta agradable jornada.

Cielos despejados y ambiente agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre. Con el viento soplando suavemente, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche. ¡Aprovecha el sol y disfruta de un día espléndido!