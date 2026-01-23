Adiós al ruido en el Paseo Marítimo de Palma: cierra el local de copas que martirizaba a los vecinos

El Paseo Marítimo de Palma y sus vecinos dicen adiós momentáneamente al ruido y los excesos que se daban en la zona durante las madrugadas. Un conocido local de copas que martirizaba todas las noches a los residentes ha perdido su licencia de apertura por varias infracciones relacionadas con su actividad.

No es otro que el bar Three Lions, ubicado en primera fila del recién renovado paseo. Junto con el pub Shamrock, incordiaba a los vecinos hasta a altas horas de la madrugada por los excesos de ruido que salían del interior del local provocados por extranjeros borrachos y la música a todo volumen que emanaba de los altavoces.

«Hemos recuperado la tranquilidad y la convivencia», manifiestan a OKBALEARES unos vecinos que están hartos de alertar al Ayuntamiento de la cantidad de bares de copas de la zona donde el incivismo y los excesos están a la orden de la noche.

La Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma asegura que el Three Lions superaba con creces los límites legales de ruido. En algunas ocasiones se superaban más de 60 decibelios cuando la normativa municipal la limita a 35 entre las 23:00 y las 08:00 horas.

Una situación indeseable que interrumpía el sueño de los residentes que viven en el mismo edificio donde está este bar, situado en el número 3 de la Avenida Gabriel Roca. Y es que en su exterior se reunían muchas veces grupos de jóvenes para hacer botellón y beber alcohol sin descanso hasta altas horas de la madrugada.

Concretamente, el Three Lions ha perdido su licencia de apertura porque operaba como bar-café al mismo tiempo que estaba justo al lado de otro pub. También utilizaba como puerta principal un acceso que está catalogado como «de emergencias». Todas estas infracciones han provocado su cierre durante aproximadamente cuatro meses.

¿Abrirá de nuevo el Three Lions?

Los planes de los dueños de este establecimiento pasan por abrir de nuevo, aunque están obligados a presentar un proyecto de actividad que se ajuste a la legalidad y que el Ayuntamiento de Palma pueda aprobar.

Recientemente los vecinos criticaron la proliferación que hay en este espacio de primera línea de kebabs, minimarkets y bares de copas, e instaron a una revisión del modelo de producto y oferta que se está impulsando para hacer llegar la demanda.

Para el colectivo vecinal, no se trata únicamente de añadir infraestructuras como aparcamientos, sino de repensar los usos, la mezcla de actividades, los horarios, los servicios y el tipo de oferta comercial, cultural y social.

«En destinos comparables como Montecarlo, Cannes o Niza, el paseo marítimo no es solo un espa cio urbano renovado, sino un producto claramente definido y coherente, donde predomina una oferta concentrada de comercio de calidad, moda internacional, joyería, relojería, hoteles emblemáticos y restauración de alto nivel», indicaron.

Sin embargo, la asociación añade que basta comparar estos modelos con la proliferación de bares de copas, discotecas, kebabs y minimarkets que hoy dominan buena parte del paseo palmesano.