Así ‘cazan’ los detectives a minimarkets del Paseo Marítimo de Palma vendiendo alcohol de madrugada

La impunidad con la que los minimarkets del Paseo Marítimo de Palma venden alcohol fuera del horario permitido parece tener los días contados. Desde el pasado verano, detectives privados de la empresa Croma Detectives están cazando a través de cámaras ocultas a numerosos comerciantes de esta zona de la ciudad vendiendo todo tipo de bebidas alcohólicas más allá de la medianoche.

Según ha detallado a OKBALEARES esta empresa contratada por la Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma para poner fin a esta problemática, varios detectives entran más allá de las 00:00 horas como un ciudadano más a estos minimarkets con cámaraa ocultas.

Una vez en el interior, proceden a la compra de una botella de alcohol de cualquier tipo y posteriormente piden el ticket. Para sortear la ley, los vendedores no entregan el ticket a su cliente o el que entregan el producto comprado figura con un concepto diferente como bollería, en vez de bebida alcohólica.

Los detectives han realizado este tipo de controles en prácticamente todos los minimarkets del Paseo Marítimo, la gran mayoría regentados por pakistaníes y chinos, y casi todos incumplen la normativa. «De los 15 o 16 comercios que hemos hecho la prueba, prácticamente en todos ellos se vende alcohol en horas en las que está prohibido, no hay ninguno que se salve», afirma a este digital la detective y gerente de la empresa.

Por el momento, no se han hecho controles de este tipo para averiguar si los minimarkets también venden alcohol a menores de edad, pero desde Croma Detectives no descartan en un futuro ponerse manos a la obra.

Y es que tras la puesta en marcha de la nueva Ordenanza Cívica la venta de alcohol entre las 00:00 y las 08:00 horas, es considera una infracción grave, sancionable con multas de entre 750,01 y 1.500 euros.

Los vecinos de esta zona de primera línea contrataron detectives privados al ver que los botellones han vuelto a hacer acto de presencia en el paseo. Según denuncian los residentes, numerosos grupos de jóvenes se reúnen en los bancos situados cerca del mar, y empiezan a beber y a hacer ruido hasta altas horas de la madrugada, molestando e interrumpiendo el descanso.

Gracias a esta iniciativa, recientemente el Ayuntamiento de Palma ha multado con 1.000 euros a tres locales del Paseo Marítimo por vender alcohol fuera del horario permitido, gracias a la denuncia interpuesta por la asociación vecinal que preside Antonio Ruiz.

La Policía Local llevó a cabo una inspección, y como resultado de esta intervención se levantaron tres actas de infracción a establecimientos. Dos de estos locales coincidían con los denunciados por la asociación, mientras que el tercero fue identificado de oficio durante la inspección. Uno de ellos ya había sido sancionado previamente en agosto por el mismo motivo.