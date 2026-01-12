Sánchez copia a Prohens y promete compensar a los caseros que no disparen el alquiler a sus inquilinos

En lo que es prácticamente un calco de la iniciativa anunciada en diciembre por la presidenta balear Marga Prohens, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes medidas fiscales en el IRPF para los propietarios de viviendas que no disparen el precio del alquiler a sus inquilinos a la hora de renovar el contrato este año 2026.

La medida de Prohens es mucho más concreta porque, por ejemplo, pone un tope a la bonificación de 2.000 euros al año, algo que no ha hecho aún el Gobierno de Sánchez. Fuentes del Govern balear tildan claramente de «copia» la propuesta del presidente socialista: «Es una propuesta distinta porque irá dirigida sólo a personas mayores con una copia de nuestra idea», afirman desde el área de la vicepresidencia económica del Ejecutivo de Marga Prohens.

Sánchez ha anunciado este lunes un real decreto ley con medidas que incluirá incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, la regulación contra el «fraude» en los alquileres de temporada y la limitación al «abuso» del alquiler por habitaciones.

«Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno», ha avanzado el jefe del Ejecutivo en su visita este lunes a los trabajos de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas asequibles.

En concreto, la primera medida contempla una bonificación fiscal completa a los propietarios, del 100%, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos. «De esta manera ganamos todos», ha defendido.

La segunda, se trata de limitar los contratos de temporada para poner fin al «uso fraudulento evidente que se está produciendo», según ha explicado Sánchez. Para ello, el Gobierno fijará condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

«Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo», ha defendido.

La tercera medida que se incluirá en la norma va a poner freno al uso del alquiler por habitaciones. «En los últimos tiempos hemos detectado una tendencia que es realmente preocupante y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones, con el único objetivo de incrementar las rentas», ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

Por ello, el Gobierno pretende extender las garantías de los alquileres habituales a los de habitaciones. Así, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar dos condiciones: que la renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas tensionadas declaradas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.