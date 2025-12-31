Los propietarios de Baleares que no suban el alquiler por encima del IPC se podrán deducir 2.000 euros

Los propietarios de Baleares que no suban el precio de alquiler por encima del IPC se podrán deducir 2.000 euros como máximo.

Según el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, la intención del Ejecutivo del PP es introducir una enmienda la bonificación fiscal en el decreto ley de proyectos estratégicos, que se tramita como ley.

No obstante, ha remarcado que todavía se está estudiando puesto que se busca consensuarlo con los de Santiago Abascal.

También ha señalado que se trata de una deducción fiscal «que beneficiaría a pequeños propietarios y no a fondos buitre», puesto que se trata de una deducción del IRPF.

Preguntado por el número de contratos de alquiler que podrían sufrir subidas durante el próximo año, Costa ha dicho que el Govern no dispone de cifras concretas, más allá de las aportadas por el Gobierno.

Igualmente, ha apuntado que son cifras que «preocupan» al Ejecutivo, ya que podría suponer la revisión de los contratos de miles de inmuebles, generando subidas significativas.

Según datos del Ministerio de Consumo, unos 24.000 contratos de alquiler vayan a acabar el año que viene y que los precios podrían encarecerse, de media, hasta 4.615 euros anuales.

Serían todos los contratos de alquiler firmados en 2021, con el comienzo de la desescalada por la pandemia y que pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos ahora caducan y los dueños pueden renovarlos.

Esta nueva deducción fiscal en materia de vivienda se viene a sumar a otras puestas en marcha ya este año destinadas a propietarios de inmuebles destinados a vivienda permanente. Este año ya se han podido desgravar en la declaración de la renta de 2024, el 50% de los gastos relacionados con la conservación y reparación del hogar, costes tributarios o vinculados a la obtención de certificados de eficiencia energética.

En este caso, la deducción máxima es de 1.800 euros.

También han podido descontarse el 40% de los gastos para adquirir o alquilar una vivienda, o por el transporte aéreo y marítimo entre Islas, aquellos que acepten trabajos de difícil cobertura incluidos en este caso los agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil destinados en Baleares.

Pese a ello hay que tener en cuenta que Baleares lidera el ranking nacional de precios de alquiler más elevados, con un 86 % de los inmuebles superando los 1.500 euros mensuales, según un estudio del portal inmobiliario Pisos.com. Esta cifra contrasta fuertemente con la media nacional, donde sólo el 37 % de las viviendas en alquiler sobrepasa ese umbral.

El informe destaca que la presión turística y la alta demanda de alquiler vacacional están encareciendo gravemente el mercado en el archipiélago, dejando prácticamente sin oferta asequible a la población residente. De hecho, en Baleares no existe oferta por debajo de los 700 euros y sólo un 2 % se sitúa entre los 700 y los 1.000 euros.