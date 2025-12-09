PP y Vox impiden que los ayuntamientos de Baleares puedan topar el precio del alquiler

El Parlament ha rechazado la posibilidad de que los ayuntamientos de Baleares puedan solicitar declararse como zonas con el mercado residencial tensionado y así topar los precios del alquiler. Es uno de los puntos que contenía una moción defendida por la diputada socialista Carol Marqués en el pleno de este martes y que ha decaído casi en su totalidad con los votos en contra del PP y de Vox.

La iniciativa proponía que el Govern, en cumplimiento de la ley estatal de vivienda, declarara como zonas tensionadas todos aquellos municipios del archipiélago que cumplan las condiciones establecidas, de modo que se pudieran regular los precios del alquiler.

También a que los ayuntamientos afectados pudieran solicitar la aplicación de esta medida y el Ejecutivo, posteriormente, debiera acatar su petición.

El texto, en la misma línea, urgía a legislar para regular el alquiler de temporada y de habitaciones o a modificar la ley autonómica de vivienda para que se pueda ejercer el derecho al tanteo y retracto en la ejecución de subastas de edificios completos.

El único punto que ha salido adelante, con los votos del PP y de la izquierda, ha sido uno que insta al Govern a acelerar la construcción de viviendas públicas protegidas en las nuevas promociones anunciadas en los últimos meses.

También se trataba de instar al Govern a establecer criterios claros para elegir a los inquilinos de las viviendas de precio limitado de los programas Construir para Alquilar y Alquiler Seguro; a promover un pacto autonómico por la vivienda con la participación de todos los sectores sociales y políticos; y a presentar un calendario de cumplimiento de sus promesas en materia de vivienda.

La vivienda, ha alertado Marqués en la defensa de la iniciativa, se ha convertido ya «en un lujo para unos pocos» y sus elevados precios están provocando que «familias desesperadas» duden si permanecer en Baleares o iniciar una nueva vida en un lugar con los precios más contenidos. «Declarar zonas tensionadas no es un capricho sino una herramienta para limitar unos precios abusivos que darían un respiro a muchas familias», ha dicho.

Además, ha subrayado que «muchos alcaldes también lo han pedido en sus municipios». «Es una medida que sí funciona cuando lo que se quiere es que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna», ha incidido.

En una línea similar se ha expresado el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, quien ha advertido de que hay «miles y miles de personas que no llegan a final de mes» por los elevados precios del alquiler. «Y el Govern ha tomado cero medidas para protegerlas. Muchas para fomentar el crecimiento, pero cero para quienes no pueden pagar el alquiler», ha criticado.

La diputada del PP Margalida Pocoví ha contrapuesto la visión de la izquierda y ha defendido que las medidas propuestas no funcionan ya que sacan viviendas potencialmente alquilables del mercado.

Además, le ha reprochado al PSOE que durante el mandato de Francina Armengol no construyeran las 15.000 viviendas de protección oficial que prometieron.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha sostenido que la moción de los socialistas «no busca dar soluciones sino desgastar al Govern y copiar modelos fracasados que ya se ha visto que han agravado el problema de la vivienda».

A su parecer, la solución no está en topar los precios del alquiler sino en «liberar suelo y facilitar la iniciativa privada y que las viviendas que están fuera del mercado vuelvan a estar disponibles para quienes las necesitan».